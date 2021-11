Tyler Cameron réagit aux commentaires d’Hannah Brown sur Gigi Hadid Romance

Nikki a ensuite mentionné les messages texte qu’Hannah a publiés, et c’est à ce moment-là que Tyler a noté avec insolence: « J’ai aussi des reçus. »

« Tout d’abord, vous allez voir le niveau de respect que nous avons les uns pour les autres », a déclaré le mannequin. « La façon dont je parle d’elle dans mon livre ne montre que de l’amour. Nous verrons comment elle parle de moi dans son livre. »

Tyler, qui est l’auteur de You Deserve Better : What Life Has Taught Me About Love, Relationships, and Becoming Your Best Self, comprend qu’Hannah va se mettre en quatre pour pousser son livre. Et il le soutient.

« J’espère qu’elle est heureuse, j’espère qu’elle réussit. Vous savez, elle écrit un livre, elle doit vendre des livres. Elle doit faire les gros titres. Vendez-leur des livres. »