Tyler et Catelynn de maman adolescente taquinent les retrouvailles avec leur fille Carly

« La maison est couverte de jouets, de couches, de grenouillères et de chiffons pour roter. C’est ce à quoi nous avons affaire », a plaisanté Tyler avant que Catelynn n’ajoute: « Avec les filles, il y a beaucoup de cris et de bruit. Je me dis toujours ‘Oh Seigneur, qu’est-ce qu’on va faire quand ils seront tous adolescents ? ‘ »

Dans cet esprit, y aurait-il une chance que le couple soit ouvert à l’adoption d’un autre enfant ?

« Je veux dire, nous n’avons jamais, jamais retiré l’adoption de la table », a expliqué Tyler. « Mais en ce moment, nous sommes assez occupés avec ceux que nous avons, mais je suppose que nous verrons à l’avenir. »