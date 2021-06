Tyler Glasnow attribue sa blessure à l’interdiction des substances collantes de la MLB

Tyler Glasnow est le meilleur lanceur des Rays, l’équipe avec le meilleur dossier de la Ligue majeure de baseball. Le droitier de 27 ans poursuivait son début de saison dominant lundi soir contre les White Sox lorsqu’il a été retiré du match après seulement quatre manches et 53 lancers.

Mardi, Glasnow a été diagnostiqué avec un ligament collatéral ulnaire partiellement déchiré et une tension du tendon fléchisseur. Glasnow va se remettre de la blessure pour tenter d’éviter la chirurgie de Tommy John, mais voir un candidat potentiel de Cy Young tomber sur les champions en titre de l’AL est une énorme déception.

Glasnow a partagé quelques réflexions sur la façon dont il aurait pu se blesser avec des rapports mardi. Plus précisément, il accuse le nouvel édit de la MLB de commencer à interdire aux lanceurs d’utiliser des “trucs collants” pour saisir ou donner un effet supplémentaire aux balles. La blessure de Glasnow a été annoncée le même jour que la MLB a envoyé une note aux équipes disant qu’elle commençait à appliquer les règles existantes plus tard ce mois-ci.

Je crois vraiment à 100% que c’est pourquoi je me suis blessé. Je suis frustré que la MLB ne comprenne pas. Vous ne pouvez pas simplement nous dire de ne rien utiliser. C’est fou.”

“Je viens de lancer 80 manches de quelque chose et vous venez de me dire que je ne peux rien utiliser. Je dois tout changer.

Tyler Glasnow vient de s’en prendre à la répression de la mi-saison. Il a cessé d’utiliser un écran solaire il y a quelques débuts et s’est senti mal par la suite en raison de difficultés d’adhérence. Idem hier soir. Il dit que cela a contribué à sa blessure actuelle. Il espère être de retour à la fin de la saison.

Glasnow : « La crème solaire et la colophane sont apparemment les mêmes que Spider Tack. D’accord, je suppose que je vais m’adapter et apprendre. Et la seule chose que j’ai apprise, c’est que ça fait mal de lancer une balle au milieu de la saison, d’avoir quelque chose à ne pas avoir quelque chose.

– Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 15 juin 2021