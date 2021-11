Tyler Herro est redevenu un seau

Tyler Herro n’a jamais manqué de confiance. Son ascension dans le monde du basket-ball a commencé par un pari sur lui-même : Herro a renié son engagement universitaire envers sa ville natale du Wisconsin Badgers pour les lumières plus vives du Kentucky. À son arrivée à Lexington, il a dit au monde « Je suis un seau » alors qu’il s’épanouissait dans un choix de loterie. Lorsque le Heat l’a repêché, Herro s’est rapidement fait aimer de Jimmy Butler et a prouvé qu’il pouvait être un contributeur immédiat.

La saison recrue de Herro a été prolongée par la pandémie, et il a éclaté dès que le Heat est arrivé dans la bulle. Le gardien de 6’5 était un tireur et un buteur dynamique lors de la course improbable de Miami aux finales de la NBA, mais il a rapidement appris les pièges du succès. Le nom de Herro faisait constamment partie des rumeurs commerciales alors que le Heat aurait fouiné autour de l’atterrissage d’une superstar. Il y avait des murmures qu’il faisait trop la fête. Ses chiffres de deuxième année ont stagné et l’idée que Herro était une future star a commencé à s’estomper.

Si le reste de la ligue a commencé à perdre confiance en Herro, il n’aurait pas dû être surprenant qu’il ait toujours une haute estime de lui-même. Il a déclaré dans une interview de pré-saison qu’il se considérait dans la même catégorie que Luka Doncic, Trae Young et Ja Morant. Si le début de la troisième saison de Herro ne l’a pas vraiment mis dans cette entreprise, cela a confirmé qu’il allait être un facteur majeur pour Miami cette saison.

Herro a marqué 22 points ou plus lors de cinq des sept premiers matchs du Heat. Il a poursuivi son bon départ lors de la victoire de Miami sur la route contre les Dallas Mavericks mardi soir, marquant 25 points dont 15 au deuxième quart. Regardez ses faits saillants complets ici:

Les 157 points totaux de Herro au cours des sept premiers matchs sont le plus pour un joueur de banc dans l’histoire de la NBA pour commencer une saison. L’entraîneur-chef Erik Spoestra a salué le travail qu’il a fourni pendant l’intersaison, et il a l’air plus gros et plus rapide pour commencer l’année. Ses chiffres augmentent partout.

À l’heure actuelle, Herro marque en moyenne plus de points, de passes décisives et de rebonds pour 100 possessions qu’il n’en a à n’importe quel moment de sa carrière. Il tire plus que jamais et marque plus efficacement que jamais.

Tyler Herro, pour 100 possessions

Seasons Points Assists Rebonds FGA True Shooting Utilisation Seasons Points Assists Rebonds FGA True Shooting Utilisation Herro meilleur en carrière 24,8 5,6 8,1 21,2 55 23,5 Herro cette saison 34,5 6,8 9,2 27,9 57,8 29,3

Le Heat a une fiche de 6-1, ce qui est à égalité pour le meilleur départ de la ligue. Ils ont déjà battu les favoris du championnat, Milwaukee et Brooklyn, et les arrivistes fougueux à Charlotte et Memphis. L’échantillon reste petit, bien sûr, mais Miami possède la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque de la ligue. Leur note nette de +16,4 est supérieure de plus de quatre points à celle du n ° 2 de l’Utah.

La saison est jeune et la profondeur de Miami reste un point d’interrogation majeur. À en juger par les premiers retours, cependant, les meilleures formations de Miami semblent être puissantes aux deux extrémités du terrain. Herro est une grande partie de cela.

Le gros ajout pour le Heat pendant l’intersaison était Kyle Lowry. Alors que le joueur de 35 ans s’est glissé dans le rôle de meneur de jeu, cela a permis à Herro de jouer comme le véritable garde combo qu’il est. Dès le début de la saison, Herro a crédité Lowry pour son QI de basket-ball et sa capacité à organiser l’attaque.

« J’adore jouer avec Kyle », a déclaré Herro. « Mes deux premières années dans la ligue, je n’avais pas vraiment de meneur capable d’organiser tout le monde à sa place. Ce n’est pas un coup sur mes anciens coéquipiers. C’est juste la façon dont Kyle amène tout le monde à sa place, comment il est un leader. Il comprend simplement le jeu d’une manière que peu de gens comprennent. « Le simple fait d’être à côté de lui est évidemment incroyable pour moi. »

Lowry, Jimmy Butler et Bam Adebayo sont à la base du succès de Heat. C’est un trio auquel Herro s’intègre indéniablement bien. Tous les trois sont de solides défenseurs à la fois au moment de l’attaque et lors de l’aide, et ils peuvent effacer toutes les erreurs de Herro à cet égard. Offensivement, le trio attire tellement l’attention des défenses adverses que Herro est libre de s’épanouir à la fois sur et en dehors du ballon.

Le tir de mouvement de Herro et de son coéquipier Duncan Robinson sera essentiel au succès offensif de Miami. Les deux joueurs peuvent voler autour des écrans pendant que leurs coéquipiers All-Star se concentrent sur la défensive. Jusqu’à présent cette année, Herro tire à 50% sur les opportunités de capture et de tir à partir d’une plage de trois points.

Ce qui sépare Herro d’un joueur comme Robinson, c’est qu’il apporte également beaucoup plus de jus sur le ballon. Envoyez deux défenseurs à Herro hors d’un écran, et il peut battre la défense avec sa passe. Herro est également un tireur de traction de qualité, réalisant 35,5% de ses trois sur près de 4,5 tentatives par match cette année.

Herro a travaillé sur son jeu de milieu de gamme cette année. Il prend actuellement 51% de ses tirs à mi-distance, selon Cleaning the Glass, contre 38% l’année dernière. Herro a déclaré qu’il avait fait du milieu de gamme une priorité après avoir vu la façon dont Chris Paul et Devin Booker ont eu tant de succès de cette partie du sol sur le chemin des Suns vers la finale de la NBA. Pour commencer la saison, il a une fiche de 12 sur 20 (60 %) sur des points à deux points de milieu de gamme.

Travailler à mi-distance permet à Herro d’entrer dans un rythme un peu plus facile que s’il ne tirait que des trois et des layups. Il a le toucher pour faire constamment ces coups.

C’est encore si tôt, mais l’incroyable pré-saison d’Herro a cédé la place à de très bonnes premières semaines de vrai basket. Il est en excellente position pour réussir à côté de Lowry, Butler et Adebayo. On dirait qu’il va être le favori du sixième homme de l’année.

Après une saison stagnante l’année dernière, Tyler Herro est redevenu un seau. Sachez simplement qu’il n’a jamais perdu confiance en lui-même.