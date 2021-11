Tyler Herro récupère sa meilleure version et vise le meilleur sixième homme

Les ombres de devenir un jouet cassé semblaient désespérément planer Tyler héros, mais le jeune tireur a su réagir et en ce début de saison il fait à nouveau figure de star du futur et aussi du présent. Après sa piètre performance l’an dernier et des problèmes de comportement en dehors du terrain. Herro renoue avec l’élite et marque de manière prolifique. A tel point qu’il a déjà accumulé 157 points sur le banc, devançant son poursuivant immédiat de 40 points. Candidat ferme pour être le Meilleur sixième homme.

Tyler Herro mène la ligue avec 157 points sur le banc. L’écart de points entre lui et le 2e meilleur joueur (40) est plus grand que le 2e et le 10e joueur. pic.twitter.com/jk05R6tG0F – StatMuse (@statmuse) 3 novembre 2021