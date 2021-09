Tyler Herro révèle la vraie raison pour laquelle il a lutté l’année dernière

Tyler Herro est devenu l’une des plus grandes stars de la NBA au cours de la saison NBA 2019-2020. La recrue de l’époque a aidé à guider le Miami Heat vers une apparition en finale de la NBA dans la Bubble, ce qui a suscité beaucoup de battage et d’enthousiasme pour son avenir.

Des modèles Instagram incroyables, des tatouages ​​​​bizarres et des triangles amoureux incroyables ont suivi. Herro est immédiatement devenu une superstar virale. Son stock était si élevé, en fait, que le Heat a refusé de l’échanger contre James Harden lorsque les Houston Rockets ont donné un coup de pied aux pneus lors d’un échange potentiel.

Malheureusement, la deuxième campagne de Herro n’a pas été aussi gentille avec lui.

Après avoir obtenu une moyenne de 15,0 points sur 43,9% de tirs sur le terrain et 36,0% de tirs au-delà de l’arc en tant que recrue, Herro est devenu un partant. Le Heat est ensuite allé 5-9 lors de ses 14 premiers matchs avec Herro dans la formation de départ, ce qui a conduit à sa relégation rapide sur le banc.

Cela n’a fait qu’empirer à partir de là.

Après avoir obtenu une moyenne de 16,0 points par match lors de la course de Miami à la finale une saison auparavant, Herro a fini par ne marquer en moyenne que 9,3 points sur 31,6% de tirs lors des séries éliminatoires de cette saison.

Par toute mesure objective, l’année 2 a été décevante pour Herro.

Le coéquipier de Herro’s Heat, Bam Adebayo, a proposé une théorie sur ce qui n’a pas fonctionné; le président de l’équipe, Pat Riley, en a proposé un autre. Le dénominateur commun, cependant, était l’accord quasi universel que Herro a déçu en 2020-2021.

La semaine dernière, Herro s’est entretenu avec Tim Reynolds de l’Associated Press et est devenu brutalement honnête au sujet des luttes de l’année dernière.

“L’année dernière, tout était mental”, a-t-il déclaré. « Je n’aimais pas venir travailler tous les jours.

Cela dit, Herro s’est fait un devoir de repousser et de dissiper une théorie populaire concernant la saison dernière.

“Pour moi, l’une des choses les plus importantes a été d’entendre les gens dire que je faisais trop la fête, que je ne suis pas au gymnase, que je n’aime pas le gymnase”, a-t-il poursuivi. « Si vous me connaissiez, vous sauriez que j’essaie d’être le mec le plus travailleur ici. Donc, je pense que vous verrez cela cette année.

Ce qui est fait est fait, cependant. Herro dit que la naissance de sa fille pendant l’intersaison lui a donné une nouvelle perspective – et il prévoit de revenir fort en 2021-2022.

“Je me sens juste bien”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression d’avoir une raison maintenant. Non pas que je ne l’aie pas fait avant. Mais maintenant, j’ai une autre raison d’être motivée chaque jour lorsque j’entre dans l’arène. Je dois être le meilleur possible chaque jour parce que j’ai une fille maintenant. Et je suis dans une très bonne position en ce moment.

Cela va être une grande année pour Herro. S’il revient fort et a l’air aussi bon ou meilleur que lors de sa saison recrue, toutes les luttes de l’année dernière seront oubliées.

Si le contraire se produisait, cependant, il deviendrait soudainement juste de se demander s’il sera jamais vraiment capable de tenir sa promesse initiale.

