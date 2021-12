Tyler, le créateur envisage de changer de nom de scène

Appelez-le par son nouveau nom.

Tyler, le créateur porte son nom de scène depuis l’âge de 13 ans, mais il pourrait bientôt opter pour un nouveau surnom. Dans une interview accordée à Fast Company, le rappeur Call Me If You Get Lost a révélé les origines de son nom.

« Mon nom de scène était de, j’ai fait une page MySpace quand j’avais 13 ans », a-t-il déclaré. « J’en avais trois, un était régulier pour des amis, un autre était pour autre chose, et puis le troisième n’était que des idées. Je mettais des dessins et des photos que je prenais, et comme, mes beats, je les téléchargeais là-bas.

Après avoir commencé à se faire connaître, il a décidé de garder Tyler, le créateur comme nom de scène. « C’est vraiment stupide, mais ça m’est resté, donc ça marche », a-t-il ajouté.

Mais ses jours en tant que Tyler, le créateur pourraient être comptés. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Tyler envisage d’utiliser son vrai nom, Tyler Okonma, pour des projets à venir.

« Mais mon nom complet, Tyler Okonma, en majuscules, a l’air vraiment cool », a-t-il déclaré. « Donc, vous pourriez en voir plus, je ne sais pas, je vieillis et je pense que lorsque les gens vieillissent, ils commencent à se rendre compte de la merde et à aimer des choses qu’ils n’aimaient pas. Vous commencez juste à changer, donc je pense que ma version de ça regarde mon nom et dit : « Oh, c’est vraiment cool. »

Au début, il se sentait déconnecté de son nom de gouvernement. « J’ai toujours pensé que mon nom de famille était bizarre, mais peu importe », a-t-il déclaré. « J’ai commencé à en parler davantage vers 2016, puis j’ai commencé à le mettre sur mes pochettes d’albums. »

Son nom de naissance a fait des apparitions plus récentes, notamment sur la pochette de son album 2019 IGOR. « Je baise vraiment avec ce nom maintenant. Il a l’air vraiment cool dans toutes les majuscules », a-t-il déclaré.

Tout en rendant hommage à Virgil Abloh, Tyler a révélé que le défunt créateur de mode l’avait inspiré à adopter son nom de famille.

« Il y a quelques années, j’ai commencé à utiliser davantage mon nom de famille africain OKONMA en raison de la sensation royale de Virgil », a-t-il écrit. « Tout ce qu’il faisait, c’était comme s’il disait » Hé ici, la côte est libre « à chaque fois que je remettais en question les choses. »

Ce fut une année mouvementée pour le fondateur de Golf Wang, qui a sorti son album nominé aux Grammy Awards Call Me If You Get Lost en juin. Plus tôt ce mois-ci, il a lancé son premier parfum, French Waltz.