Tyler Lepley et Miracle Watts font leurs débuts en couple à l’avant-première de « Harlem » | PhotosVidéo

Tyler Lepley et Miracle Watts (.)

*Récemment, Tyler Lepley et Watts miracles, qui ont tous deux joué dans la série à succès Vallée-Py, étaient chauds et lourds lors de la première de la série Prime Video Harlem au Magic Johnson Theatre.

C’était leur première apparition sur le tapis rouge en tant que couple.

Le couple s’est habillé à la perfection et a porté des tenues entièrement noires, comme on le voit sur les clichés.

« Mon bébé a un nouveau spectacle qui sort », a légendé Watts les photos de la nuit sur Instagram. « Nous sommes allés à la première comme ça….. »

Étant donné que Lepley co-stars dans la nouvelle série de vidéos Prime Video, on peut dire que les deux se sentaient très fiers du succès de l’acteur. «

Plus tard, les deux ont continué à se montrer en dégageant beaucoup d’ondes chaudes et lourdes lors de l’afterparty de l’événement…

Tyler & His Boo Miracle Watts s’affiche pic.twitter.com/bSmTsqWzKN – Mises à jour de P-Valley (@Pvalleyupdates) 2 décembre 2021

Et quand nous disons « chaud et lourd », ce n’est pas seulement une hyperbole non plus. Des rapports circulent déjà selon lesquels elle s’est peut-être fait tatouer « Tyler » sur sa cage thoracique (Aïe !).

Une photo partagée sur le compte Instagram de Watts des deux a apparemment leur anniversaire, « 6.14.21 », écrit comme légende de la publication.

Les reçus d’Instagram montrent également que Lepley et Watts ont passé du temps ensemble lors d’une escapade romantique amusante à Cabo le mois dernier.

Le ridiculement beau Watts était auparavant lié à P. Diddy plus tôt cette année, tandis que Tyler et sa petite maman se seraient séparés l’année dernière.