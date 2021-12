Tyler Lepley parle de la domination féminine dans ‘Harlem’ et des difficultés de sortir avec un homme (exclusif)

Tyler Lepley est devenu synonyme de son travail sur le feuilleton du soir de Tyler Perry The Haves and the Have Nots comme Benny. Bien qu’il continue de travailler avec Perry, il s’est depuis diversifié et est maintenant une série régulière sur le drame STARZ P-Valley et les femmes jaillissent de son apparence sur les réseaux sociaux. Maintenant, Lepley met ses talents au service de la série Harlem créée par Tracy Oliver, qui se concentre sur les amitiés et la vie de quatre femmes d’une trentaine d’années à Harlem, New York.

Lepley joue aux côtés de Meagan Good dans le rôle de Ian, un ancien amour qui quitte sa relation pour suivre sa passion pour les arts culinaires. Le personnage de Ian et Good, Camille, se réunit par hasard et la série raconte si un amour ravivé avec une histoire si complexe peut être maintenu ou non.

Lepley, qui sort actuellement avec Miracle Watts, sait ce que c’est que d’essayer d’équilibrer les relations tout en poursuivant un rêve. Pop Culture a parlé avec Lepley de ses similitudes avec son personnage, travaillant sur un décor féminin, et pourquoi le rôle est remarquable pour lui. Faites défiler pour lire nos questions-réponses complètes avec Lepley. (Il est également disponible sous forme de vidéo en haut de cet article.)

PC : Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie d’une émission centrée sur quatre protagonistes noirs relatant les difficultés de sortir ensemble ?

TL : Je pense que la première chose qui m’a attiré vers le projet et le personnage, c’est quand je lisais l’épisode pilote et qu’il y avait beaucoup de place pour une juxtaposition bien équilibrée et approfondie d’un vrai personnage. Souvent, quand je vois des comédies ou des comédies romantiques, je reçois en quelque sorte une note et ce n’est pas ce que Tracy Oliver écrivait avec ça. Je pense donc que la première chose qui m’y a amené est juste la capacité de marier comme la force et la virilité du personnage de Ian avec la tendresse et le talent artistique de ce qu’il vivait en tant que chef talentueux. Et ce genre de m’a vraiment attiré vers le projet. Et puis j’ai vu les histoires des quatre femmes et c’était amusant.

Alors, en parlant des quatre femmes, comment cela faisait-il partie d’être entouré d’une telle énergie féminine pendant le tournage ?

(Photo : Sarah Shatz // Amazon Studios)

C’était bon. J’ai une grande énergie Bélier, je suis un signe de feu, beaucoup de masculinité, donc ils ont été bons pour m’adoucir. Alors c’est amusant, nous nous sommes amusés tous les jours sur le plateau.

Parce que vous avez parlé du genre de paradoxe au sein de votre personnage en ce qui concerne la vulnérabilité, mais aussi d’être fondamentalement comme le favori en ce qui concerne le rôle principal masculin dans la série, que pensez-vous que les téléspectateurs retiendront de votre personnage, Ian, et son dynamique au sein du groupe et plus précisément avec le personnage Camille ?

Je pense qu’une chose qu’ils peuvent retenir, c’est que sa force et sa concentration sont admirables. Vous devez être pris dans le conflit parce qu’il quitte techniquement sa fille pour aller chasser sa passion mais à travers cela, il se retrouve. Je pense qu’en ce qui concerne la relation entre Ian et Camille, c’est agréable de voir deux personnes différentes, mais toujours une seule et même personne. Ils ont cette chimie amusante et affectueuse où ils comprennent en quelque sorte le BS de l’autre. Tu sais ce que je veux dire? Ils sont capables de se pousser l’un l’autre, ils apprécient ces plaisanteries verbales séduisantes d’avant en arrière où ils essaient toujours de se surpasser. Et c’est rafraîchissant de voir quelque chose comme ça.

Et l’une des choses que vous avez spécifiquement mentionnées est que vous avez parlé de votre personnage quittant sa relation pour chasser sa passion. Et évidemment, vous êtes dans le divertissement, donc je suis sûr que vous avez une certaine expérience là-bas. Étiez-vous capable d’essayer d’équilibrer l’amour, et pas seulement l’amour comme dans une relation amoureuse, mais évidemment, nous voyons des gens de carrière ou des gens qui poursuivent leurs rêves devoir sacrifier leur famille, devoir sacrifier beaucoup de temps loin d’autres choses qu’ils l’amour pour réaliser leurs rêves.

Absolument. Les circonstances étaient donc différentes, mais la ligne directrice était la même. J’ai littéralement vécu la même chose il y a environ 10 ans, il y a 11 ans maintenant, quitter Philly et aller chasser mon rêve à LA Donc quitter tout ce que j’ai jamais connu pour chasser quelque chose que je n’ai jamais vu, ça sonne fou pour les gens. Cela semble fou pour ma mère, pour mon père. Dans le cas de Ian, ça parait fou à Camille. Il y avait donc beaucoup de parallèles et de similitudes que j’ai dessinés pour ma propre vie, tout en saupoudrant de nombreux devoirs que j’ai faits juste pour être ce chef doué, créatif et étudié qu’est Ian. Et je pense que c’est aussi rafraîchissant, évidemment, nous voulons voir des gens qui entretiennent une relation comme Ian et Camille depuis si longtemps. Nous voulons les voir rester ensemble contre vents et marées, mais je pense que c’est un peu rafraîchissant de voir quelqu’un qui est passionné par son travail, qui est passionné par le fait de se trouver.

Et ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c’est qu’en faisant cela et en traversant certains de ces obstacles et conflits, vous finissez, de cette manière étrange, à revenir sur ce sur quoi vous vouliez travailler en premier lieu. Alors Ian s’en va, mais cinq ans plus tard, il retombe sur Camille par hasard.

Et évidemment, nous avons parlé plus tôt de l’élément de rencontres qui est montré dans la série, nous vivons à une autre époque. Il y a des applications maintenant, les médias sociaux. Maintenant, c’est très différent – de l’époque où nos parents ou même lorsque les milléniaux ont commencé à se fréquenter à l’époque, c’est certainement très différent, et maintenant nous voyons que vous êtes heureusement hué maintenant, mais quand vous étiez célibataire, d’un homme perspective, est-il tout aussi difficile de sortir avec quelqu’un et d’essayer de trouver celui-là, parce que les hommes et les femmes essaient toujours de se comprendre. Alors, que voudriez-vous dire aux femmes qui regardent la série en ce qui concerne la complexité des rencontres pour les hommes également ?

Ouais, eh bien, je pense que dans mon expérience, qui est évidemment différente d’une femme, mais j’ai l’impression qu’il y a un peu de similitudes là-dedans. Est-ce que lorsque vous manquez de but, vous êtes distrait par des plaisirs similaires, si vous voulez. Alors comme, pour moi, et pendant que je transmets cela aux femmes qui peuvent regarder, je pense que quand vous pouvez marteler ou cerner ce que vous voulez faire, quel est votre but, quand vous pouvez vous rendre heureux . Je pense que toutes les autres choses se mettent en place.

Et puis d’un autre côté, si vous ne vous rendez pas heureux, vous pouvez parfois être confus ou désorienté par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous attirez. Et mon scénario, je n’ai jamais vraiment été heureux dans une relation jusqu’à ce que je sois heureux avec moi-même. Quand je poursuivais mes rêves et que j’étais capable de mettre un pied devant l’autre en termes de trajectoire et d’où j’allais, alors cela a en quelque sorte ouvert ce qui m’a rendu heureux en termes de ma petite amie dans ce scénario. Alors je pense, je dis tout ça pour dire comme faites vous plaisir d’abord. J’ai l’impression que le reste se trouve.

Et dans l’ensemble, qu’espérez-vous que les téléspectateurs retiennent de la série ? Sur quels thèmes voulez-vous qu’ils se concentrent ?

Il y a donc beaucoup de choses que je veux que les gens retiennent de la série, mais je pense que l’une des choses centrales que j’espère que les gens obtiennent est que, à travers certains de ces conflits dans la vie, cela peut sembler et sembler difficile, à juste titre, au fur et à mesure que vous les parcourez, c’est ainsi que vous vous construisez. C’est là que vous vous trouvez. Et je ne pense pas que vous puissiez atteindre le sommet de la montagne tant que vous n’aurez pas traversé certaines de ces batailles difficiles. Et la solution de facilité ne semble jamais vraiment fonctionner pour moi et je ressens ça pour le personnage de Ian, je ressens ça pour le personnage de Camille et le reste des femmes. Même certains des acteurs de cette émission, vous ne verrez peut-être que quelques épisodes ici et là. J’ai l’impression que l’une des lignes directrices que je veux que tout le monde retienne de cela est de se retrouver à travers ce conflit et de ne pas avoir peur de poursuivre quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant.

Tous les épisodes de Harlem sont désormais diffusés sur Prime Video. Vous pouvez regarder notre interview vidéo complète avec Tyler Lepley en haut de cet article.