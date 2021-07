Tyler Perry a un message touchant, des images pour les fans sur la finale de la série Haves and Have Nots

Cela fait quelques jours maintenant que The Haves and the Have Nots a diffusé sa saison 8 et la finale de la série sur OWN, marquant un peu moins de 200 épisodes pour l’émission de longue date. Maintenant que la poussière est un peu retombée et que nous avons parlé de tout ce qui s’est passé, je pense qu’il est grand temps de parler du message de Tyler Perry concernant la fin de la série et de son expérience avec OWN avant les projets à venir qu’il a à venir. Le showrunner, écrivain et touche-à-tout prolifique et de longue date s’est tourné vers les médias sociaux pour remercier les fans d’avoir regardé, parler des jalons de HAHN et en révéler davantage sur la façon dont la série a changé la vie de ses acteurs et de son équipe. (C’est sans spoiler, alors ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas rattrapé !)