Tyler Rake Is Alive et Chris Hemsworth sont de retour pour Netflix Sequel ⋆ .

Extraction, de loin le plus grand film d’action de tous les temps dans lequel Chris Hemsworth démolit absolument un gang de jeunes enfants, a été un énorme succès pour Netflix lors de ses débuts en 2020, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’une suite ne se fraie un chemin sur le streamer. Ce jour est bientôt, apparemment. Lors de la présentation TUDUM de Netflix, une nouvelle vidéo mettant en vedette Hemsworth a confirmé que non seulement Tyler Rake avait survécu aux derniers moments sanglants de l’extraction, mais aussi au suivi, Extraction 2, est officiellement en route.

Le premier film d’Extraction, réalisé par Sam Hargrave (Le Mandalorien) d’après un scénario du Joe Russo (Avengers: Endgame), a vu le mercenaire des opérations secrètes Tyler Rake (Hemsworth) se rendre au Bangladesh pour sauver le fils kidnappé d’un dangereux seigneur de la drogue. C’est un film vraiment sauvage, même dans les moments où Chris Hemsworth n’est pas en train de bombarder des enfants d’âge secondaire dans la boue, avec une course exceptionnelle de 12 minutes à travers la ville qui est rapidement devenue le sujet de conversation du monde de l’action.

Image via Netflix

D’une manière ou d’une autre, Hargrave va devoir intensifier l’action dans la suite, ce qui est exactement ce que le réalisateur s’apprête à faire. Lorsque Collider a parlé à Hargrave en janvier, il nous a dit qu’il était essentiellement en train de ronger son frein pour élever cette barre d’action.

« Nous en avons beaucoup parlé. À vrai dire, je me promène toujours dans ma maison ou en ville à la recherche de moyens de faire quelque chose d’amusant ou de différent avec de l’action. Je pense un peu comme s’il y avait un appareil photo derrière mes yeux tout le temps du genre : « Quelle serait une façon intéressante de capturer ça ? », « Oh, ce serait cool. » Je suis donc toujours en train de cataloguer et d’essayer d’obtenir des façons différentes et amusantes de capturer l’action et différentes pièces de décor d’action qui seraient formidables. Joe et moi avons beaucoup parlé de cela, proposé quelques idées, les avons partagées, et je suis simplement excité pour le défi.