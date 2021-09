Tyler Reddick, l’équipe était de vrais vainqueurs de Daytona avec une voiture mutilée

Bienvenue dans le NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

Notre dernière rivalité NASCAR de la semaine de la saison régulière 2021 est incroyable et maladroite avec un vainqueur très clair.

La saison régulière s’est terminée samedi soir avec Ryan Blaney remportant le Coke Zero Sugar 400 au Daytona International Speedway, et le champ des séries éliminatoires de 16 pilotes a été établi. Maintenant, après une course de Daytona typiquement chaotique et imprévisible, nous pourrions parler de la façon dont Kurt Busch a pris contact avec Daniel Suárez et a déclenché une épave massive, ou l’agacement de Bubba Wallace avec ses coéquipiers Toyota, ou comment plusieurs des pilotes de Rick Ware Racing ont fait naufrage avec chacun. autre.

Au lieu de cela, cependant, parlons du coup absolu qu’une voiture a pris à Daytona dans une querelle de Tyler Reddick et de l’équipe n ° 8 contre Daytona International Speedway.

À la fin de la course, la voiture de Reddick était en désordre, surtout après avoir été impliquée dans une épave avec environ 15 tours à parcourir sur la distance prévue pour la course. L’épave a laissé Reddick et la voiture n°8 fumant et sans refroidisseur d’huile fonctionnel, selon NBC Sports.

GROS CRASH. Tyler Reddick impliqué ! D’énormes implications pour les #NASCARPlayoffs avec moins de 15 tours restants ! Télévision : NBC

Flux : https://t.co/wKDI0aNMYn

Application NBC Sports pic.twitter.com/P39PGsZ04w – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 29 août 2021

Jetez un autre regard sur ce qui est arrivé à Martin Truex Jr., Tyler Reddick et plus encore.#NASCAR x #CokeZeroSugar400 x NBC pic.twitter.com/W38tCq2zSk – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 29 août 2021

Mais l’équipe a continué et a effectué des réparations miraculeuses pour remettre la voiture sur la bonne voie et à la vitesse, alors que Reddick courait pour la seule place en séries éliminatoires restant à ce stade.

Après qu’une autre épave tardive – qui n’impliquait pas Reddick vers l’arrière du peloton après les réparations – a envoyé la course en prolongation, le pilote n ° 8 a réussi quelques mouvements magiques. Lors du dernier tour de prolongation avec Blaney devant, le peloton derrière lui a commencé à se dégrader de manière massive, mais Reddick en a raté la majeure partie avant de se faire sonner par Justin Haley dans la Chevrolet n ° 77.

Ryan @Blaney GAGNE à @Daytona alors que le terrain s’effondre derrière lui ! De plus, @TylerReddick a participé aux #NASCARPlayoffs pour la première fois de sa carrière en Cup Series. pic.twitter.com/SfoshRiqUG – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 29 août 2021

Non seulement Reddick a réussi à éviter de se faire éliminer dans l’épave du dernier tour, mais il a également terminé cinquième et a obtenu sa première place en séries éliminatoires. Étonnamment, c’est la voiture avec laquelle il l’a fait.

REGARDEZ CETTE CATASTROPHE :

Un sauvage à nouveau à Daytona😅 https://t.co/3YjS04ALxF – Tyler Reddick (@TylerReddick) 29 août 2021

Les deux extrémités de la voiture sont détruites, il y a de l’herbe dans la calandre, le nez est cabossé et cette chose était un gâchis. Mais Reddick en a profité et s’est qualifié pour les playoffs, qui débuteront dimanche avec le Southern 500 au Darlington Raceway.

“C’est incroyable”, a déclaré Reddick à NBC Sports après l’arrivée. « Mais je ne vais pas vous mentir, mes émotions ont été abattues dès que nous avons pris le green sur le dernier damier vert-blanc. Je ne pouvais pas croire que nous avions terminé septième. Le passage à travers ce dernier accident en arrivant à la ligne, c’était beaucoup, je ne vais pas mentir. … « Quelle montagne russe c’est d’être sur le [playoff] bulle entrant à Daytona et tombant dans le dos de quelqu’un et ayant tous les problèmes que nous avons rencontrés à la fin là-bas. Là-bas, nous nous sommes presque sentis impuissants, mais nous n’avons pas abandonné et nous nous sommes battus. »

Pour la première fois de sa carrière @NASCAR Cup Series, @TylerReddick se dirige vers les #NASCARPlayoffs. pic.twitter.com/7BrNsBeDw6 – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 29 août 2021

Nous n’avons pas souvent de vainqueur du NASCAR Feud of the Week, mais quand il s’agit de Reddick et de l’équipe n°8 contre Daytona, l’équipe Richard Childress Racing a clairement gagné gros.

