Tyler Rios inculpé pour le meurtre de Yasemin Uyar

Un homme du New Jersey précédemment accusé d’avoir kidnappé son fils et assassiné la mère de l’enfant a maintenant été officiellement inculpé.

Tyler Rios, 27 ans, est accusé d’un chef d’accusation de meurtre au premier degré, d’enlèvement, de profanation de restes humains, de mise en danger du bien-être d’un enfant, d’outrage en violant une ordonnance d’interdiction de violence domestique et de vol en lien avec les incidents du début juillet. Les crimes présumés ont vu un enfant de 2 ans Sébastien Rios caché avec sa mère de 24 ans Yasémin Uyar a finalement été tué.

Les disparitions très médiatisées ont déclenché une alerte Amber à l’échelle nationale qui a duré toute une journée après l’enlèvement de la mère et de l’enfant dans la ville de Rahway, NJ Rios, et son fils ont été découverts à Monterey, Tennessee, tandis qu’Uyar était initialement porté disparu.

Cinq jours plus tard, Rios a été inculpé du meurtre de la femme. Il avait auparavant conduit les autorités à son corps dans une zone boisée de Monterey. Selon les procureurs du comté d’Union, « [a]L’autopsie pratiquée sur Uyar a révélé que son mode de mort était un homicide. »

Procureur du comté de l’Union William A. Daniel alléguait à la fin de la semaine dernière que Rios avait kidnappé son fils et tué la jeune mère le même jour, le 8 juillet 2021. L’enquête multi-états qui a conduit à l’acte d’accusation du grand jury en six chefs suggère que la mort de la femme était l’aboutissement d’une longue campagne de violence conjugale.

L’enquête multi-États a été menée par les autorités du comté d’Union et aidée par le FBI, la police de l’État du New Jersey et le département de police de Rahway. Rios était un suspect rapide après que son enfant de 2 ans ne se soit pas présenté à la garderie et qu’Uyar n’ait pas appelé, ne s’est pas présenté aux quarts de travail prévus le jour en question.

Le corps de la femme a été retrouvé fourré dans un sac de sport le 10 juillet. Selon les résultats de l’autopsie cités dans un affidavit de cause probable, elle avait été étranglée et avait subi un traumatisme contondant.

Selon MyCentralJersey, la police de Highland Park, NJ, a reçu des informations selon lesquelles Rios avait contacté un parent au sujet d’un cadavre à l’arrière de sa voiture. Les autorités ont alors contacté la sœur de la victime. Lorsqu’elle n’a manifestement pas pu contacter Uyar, la police de Rahway a effectué un contrôle de bien-être à son domicile, est entrée par une fenêtre ouverte au deuxième étage et a obtenu un t-shirt pour adulte, un pantalon de survêtement et un bas de pyjama qui puaient l’urine.

Dans ce document judiciaire, la police dit que Rios a admis à la fois avoir le garçon et avoir tué la mère. Le défendeur aurait admis que le cadavre de la femme « était dans le véhicule depuis des jours, jusqu’à ce qu’il se débarrasse de ses restes hors d’une autoroute », selon l’affidavit.

Cet aveu a eu lieu lors d’un appel téléphonique, selon la police de l’État du New Jersey, qui a duré environ 48 minutes. Les données de l’appel ont finalement conduit les autorités à déterminer que l’appelant – qui était derrière un numéro bloqué – était quelque part près du Bethel Inn and Suites à Monterey, note l’affidavit. La voiture d’Uyar a été retrouvée sur le parking de l’hôtel par les députés du shérif du comté de Putnam vers 3 heures du matin ce samedi. Après avoir pris contact avec Rios et tenté en vain de quitter sa chambre louée, les forces de l’ordre sont entrées de force et l’accusé a été placé en garde à vue.

« Nous sommes reconnaissants de la collaboration avec les nombreux organismes d’application de la loi locaux et fédéraux qui ont aidé notre bureau non seulement à appréhender M. Rios, mais aussi à récupérer en toute sécurité Sebastian Rios, à localiser les restes de Mme Uyar et à les ramener tous les deux chez eux à leur famille » Daniel a déclaré dans un communiqué de presse. « Et nous espérons que cela pourra apporter un peu de réconfort à tous ceux qui pleurent Yasemin. »

Alberto Luperon et Marisa Sarnoff ont contribué à cette histoire.

[images: Yasemin Uyar via New Jersey State Police; Tyler Rios via Putnam County Sheriff’s Office]

