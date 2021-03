Tyler Roberts s’excuse alors que l’as de Leeds a été renvoyé du pays de Galles avec Hal Robson-Kanu et le rabbin Matondo pour violation des règles

Hal Robson-Kanu, le rabbin Matondo et Tyler Roberts ont été expulsés du camp du Pays de Galles pour avoir enfreint le protocole sur le devoir international.

Bien que la Football Association of Wales (FAW) n’ait pas précisé la nature de la violation, il est entendu que le trio a ignoré un couvre-feu dans l’hôtel de l’équipe.

Le trio a été puni pour avoir enfreint le couvre-feu alors qu’il était en service international

Ils vont tous rater mardi le match de qualification pour la Coupe du monde avec la République tchèque à Cardiff alors que le Pays de Galles cherche ses premiers points dans le groupe E après une première défaite face à la Belgique.

Un communiqué de la FAW disait: «Trois membres de l’équipe nationale senior de Cymru – Hal Robson-Kanu, le rabbin Matondo et Tyler Roberts – ont été libérés du camp gallois aujourd’hui après avoir enfreint le protocole FAW.

«Les trois joueurs retourneront dans leurs clubs respectifs cet après-midi. La FAW ne fera aucun autre commentaire. »

L’attaquant de Leeds Roberts s’est excusé pour son comportement sur Instagram, suggérant que la violation du protocole était due au fait de s’être levé trop tard.

Roberts a déclaré: «J’ai été vidé de quitter le camp tôt, mais les règles sont des règles et je n’aurais pas dû me lever plus tard à l’hôtel que l’heure fixée.

«Désolé pour l’équipe, le personnel et les fans du Pays de Galles. Je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour gagner ma place dans l’équipe pour les Euros.

Tyler Roberts n’a pas tardé à s’excuser pour s’être écarté de la file

Comme ce n’était pas une brèche de la bulle COVID-19 en place, Roberts sera toujours libre de jouer pour Leeds contre Sheffield United samedi.

Roberts, 22 ans, compte 13 sélections seniors pour le Pays de Galles et n’a pas encore marqué au niveau international.

Matondo, 20 ans, est prêté à Stoke City par Schalke et a joué huit fois pour son pays.

L’attaquant de West Brom, Robson-Kanu, 31 ans, est le plus expérimenté des trois, ayant disputé 46 matches, marquant cinq fois.

Roberts sera toujours disponible pour Leeds ce week-end