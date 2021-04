Tyler Winklevoss pense que Bitcoin a dépassé le risque d’une interdiction américaine

Le gouvernement des États-Unis a de plus en plus intensifié sa surveillance sur la cryptographie ces dernières années, bien qu’une interdiction pure et simple de Bitcoin soit désormais peu probable – du moins selon le PDG et cofondateur de Gemini, Tyler Winklevoss.

«Je pense que si nous étions de retour en 2013, ce serait une sorte de question ouverte», a déclaré Winklevoss au podcasteur Peter McCormack, interrogé sur la réglementation et l’interdiction de Bitcoin (BTC) lors d’un épisode de vendredi du podcast What Bitcoin Did:

«Je pense que les États-Unis ne proscriront jamais Bitcoin. Il y a trop de précédents qui ont été créés dans les tribunaux. La commande Coinflip, qui était une CFTC [Commodity Futures Trading Commission] une mesure d’application qui a été confirmée par les tribunaux, a considéré Bitcoin comme une marchandise comme l’or. »

En 2015, la CFTC a qualifié la BTC de marchandise au milieu de ses relations avec Derivabit, une plateforme de négociation d’options BTC. Selon la CFTC, Derivabit, un produit d’une société appelée Coinflip, n’était pas conforme à l’organe directeur à l’époque.

«Nous sommes une société de fiducie de New York réglementée par le Département des services financiers de New York», a poursuivi Winklevoss, faisant référence à Gemini. «Tant de choses devraient être annulées», a-t-il déclaré à propos d’une interdiction de Bitcoin, ajoutant:

«Vous parlez comme des entreprises qui offrent des carrières, construisent l’économie, certaines d’entre elles deviennent publiques. Ils vont devenir des moteurs du marché boursier. Dérouler ce dos est si peu probable pour moi. Bien sûr, ce n’est pas 0%, mais ça pourrait aussi bien l’être. »

L’espace crypto tel qu’il est connu aujourd’hui a commencé en 2009 avec la création de Bitcoin. Depuis, l’actif a donné naissance à tout un écosystème, avec des acteurs grand public s’impliquant à divers titres. Les discussions sur la réglementation ont également continué d’avancer en termes de fourniture et d’application de lignes directrices en ce qui concerne la cryptographie.

Winklevoss a également mentionné les régulateurs comme parties prenantes. Ils ont à l’esprit le bien-être des entreprises et des consommateurs, mais certains peuvent également détenir la CTB et la considérer comme précieuse. Il a également noté la tendance des leaders de l’industrie de la cryptographie à se frayer un chemin vers des postes gouvernementaux.

«Je pense que c’est comme un si grand nombre de personnes qui croient en cela aux États-Unis que je pense que c’est presque 0% de chances que ce genre de situation soit annulé pour une raison quelconque», a-t-il déclaré, ajoutant:

«Je pense la même chose pour le Royaume-Uni et l’Europe. Singapour, nous sommes dans un processus de licence avec le MAS [Monetary Authority of Singapore], leur principal régulateur là-bas. Ils l’adoptent. Toutes les juridictions qui sont des marchés libres et des marchés ouverts et qui croient au capitalisme, croient au Bitcoin, croient en la cryptographie, et je pense que cela représente une opportunité plus qu’une menace.

Il a également souligné que l’arrêt de Bitcoin nécessiterait essentiellement de mettre en place des restrictions importantes sur Internet dans son ensemble, ce qui affecterait d’autres aspects économiques.

Parlant de chefs de file de la cryptographie qui se frayent un chemin vers des postes gouvernementaux, le Financial Crimes Enforcement Network a récemment choisi un ancien dirigeant de Chainalysis comme nouveau directeur par intérim.