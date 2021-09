Types d’annonces Amazon : ce que vous devez savoir pour augmenter vos ventes avec succès

Apprendre les tenants et les aboutissants des types d’annonces Amazon est crucial pour atteindre vos grands objectifs de vente.

Dans cet article, nous allons explorer les types d’annonces disponibles et vous donner les informations dont vous avez besoin pour décider laquelle est la bonne pour vous et votre entreprise.

Types d’annonces Amazon

Rien qu’aux États-Unis, il y a plus de 142,5 millions d’abonnés à Amazon Prime. Les services d’Amazon continuant de se développer, il n’est pas surprenant que la plupart s’attendent à ce que ce nombre augmente.

Si vous êtes un détaillant, vous devez savoir comment faire remarquer vos produits sur Amazon afin d’augmenter vos ventes et d’atteindre de grands objectifs. Mais avec autant de concurrence qui s’empare de la plate-forme, le référencement et l’optimisation des listes ne suffisent pas pour augmenter la croissance de vos résultats de recherche.

Pour obtenir une exposition maximale, vous devez vous pencher sur l’un des trois types d’annonces Amazon pay-per-click.

Produits sponsorisésMarques sponsoriséesAffichage sponsorisé

Examinons de plus près ces types d’annonces.

Produits sponsorisés

Si vous cherchez un moyen rapide et facile de promouvoir un seul produit, les produits sponsorisés sont la solution. Il apparaît directement dans les résultats de recherche de l’utilisateur comme n’importe quelle autre liste.

Ce type d’annonce Amazon ne nécessite aucune copie ou aucun graphique supplémentaire par rapport à ce que vous avez déjà crédité pour votre annonce, ce qui en fait un excellent point de départ pour les créateurs d’annonces pour la première fois.

À partir de votre tableau de bord Amazon Advertising, vous suivrez ces étapes simples pour créer votre campagne :

Déterminer la durée et le budget. – Combien voulez-vous dépenser pour cette promotion ? Combien de temps voulez-vous que cette promotion dure ?Sélectionnez les mots clés à cibler. – À quels termes de recherche souhaitez-vous que votre annonce soit associée ? Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander à Amazon de sélectionner les conditions pour vous.Choisissez les produits que vous souhaitez présenter. – C’est ici que vous sélectionnerez la liste que vous souhaitez qu’Amazon utilise.Lancez votre campagne ! – C’est ça! Sérieusement. C’est si simple!

Amazon affirme que ce type d’annonce est efficace – pour la plupart des annonceurs, au cours de la première année suivant le lancement d’une campagne, une augmentation hebdomadaire moyenne de +54% du nombre de vues et une augmentation hebdomadaire moyenne de +40% des commandes sont observées.

Marques sponsorisées

Avez-vous remarqué les grandes bannières publicitaires en haut de vos résultats de recherche ? Ce sont des publicités de marque sponsorisées !

Ce type d’annonce Amazon comprend un logo, un slogan personnalisé et plusieurs produits d’une même marque. Ce type est un peu plus exclusif que les produits sponsorisés, car il n’est disponible que pour les vendeurs inscrits au registre des marques Amazon, les vendeurs, les libraires et les agences.

Ce type d’annonce est idéal lorsque vous avez plusieurs produits similaires à promouvoir et lorsque vous souhaitez développer ou augmenter la notoriété de votre marque. En fournissant au navigateur plusieurs produits, vous pouvez l’utiliser pour montrer la profondeur de votre marque.

Vous allez créer votre annonce en quatre étapes dans le tableau de bord Amazon Advertising :

Définissez votre budget et votre durée. – Combien voulez-vous dépenser et combien de temps voulez-vous que cela dure ?Concevez votre annonce. – Étant donné que ce type d’annonce Amazon est plus impliqué, vous devrez prendre le temps de rédiger une copie attrayante, de rédiger des graphiques perceptibles et de créer un slogan.Choisissez les mots clés à cibler et le montant de votre enchère pour les clics. – Choisissez les mots clés que vous souhaitez associer à votre annonce. Vous pouvez également demander à Amazon de vous en suggérer quelques-uns.Soumettez votre annonce pour examen. – Étant donné que ces annonces sont plus exclusives et occupent plus d’espace sur le site, elles doivent être examinées et approuvées par Amazon.

S’assurer que vous choisissez des produits qui s’appliquent vraiment aux mots-clés attribués vous aidera à assurer votre succès avec les marques sponsorisées.

Affichage sponsorisé

Ce type d’annonce Amazon vous aide à toucher des audiences sur et en dehors d’Amazon. C’est également le type le plus exclusif – uniquement disponible pour les fournisseurs, les membres du registre des marques Amazon et les agences.

Les annonces display sponsorisées ne fonctionnent pas à partir de mots clés. Au lieu de cela, vous avez choisi entre deux options de ciblage : le ciblage par produit et l’audience. Si vous cherchez à promouvoir votre marque auprès d’un public qui recherche activement des entreprises similaires à la vôtre, c’est un excellent type d’annonce sur lequel vous concentrer.

Étant donné que ces publicités sont présentées à la fois sur Amazon et sur des sites Web et des applications tiers, les publicités Sponsored Display sont parfaites pour renouer avec les anciens prospects. Toute personne ayant recherché votre produit, ou des produits similaires au vôtre, commencera à voir votre annonce dans ses résultats de recherche Amazon ainsi que sur d’autres pages qu’elle fréquente.

La partie la plus difficile de la création de cette annonce est de sélectionner votre stratégie cible. Une fois que vous avez compris, le processus de création est très similaire à celui des produits sponsorisés :

Définissez votre budget. – Combien voulez-vous dépenser pour cette campagne ?Créez votre annonce. – Choisissez les produits que vous souhaitez promouvoir.Lancer! – Selon votre stratégie de ciblage, votre campagne sera soit mise en ligne immédiatement, soit envoyée à Amazon pour examen.

C’est aussi simple que ça!

Les cinq meilleurs conseils pour réussir sur Amazon Ads

Chaque type d’annonce Amazon est différent, mais ces cinq conseils vous aideront à réussir quel que soit le type d’annonce que vous choisissez.

Définissez votre budget à l’avance.Utilisez les bons mots-clés ou la bonne stratégie de ciblage pour votre audience.Donnez-lui du temps ! Vous ne verrez pas de résultats du jour au lendemain. Surveillez vos résultats ! Si quelque chose ne fonctionne pas après que vous l’ayez laissé suffisamment de temps, essayez de changer vos mots clés ou votre stratégie de ciblage. N’ayez pas peur de réévaluer votre stratégie ou appelez un professionnel pour obtenir de l’aide si vous ne voyez pas les résultats que vous souhaitez.

En tant que détaillant, il est possible d’être submergé par toutes les cloches et sifflets qui composent Amazon, mais leur équipe veut vraiment vous voir réussir et ils facilitent le faire avec les types d’annonces Amazon disponibles.