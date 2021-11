Types d’ordres courants dans le trading de crypto-monnaie

3 novembre 2021 09:17 UTC

Par Clark

Au cours des dernières années, l’Inde a connu une révolution importante dans le commerce de crypto. Selon un article publié dans The Mint, le marché de la crypto-monnaie en Inde a connu une croissance de 923 millions de dollars (20 avril) à 6,6 milliards de dollars (21 mai). De nombreuses bourses proposant des échanges cryptographiques ont commencé leurs opérations en Inde. Zebpay est considéré comme l’un des meilleurs échanges de crypto-monnaie en Inde. Le trading de crypto-monnaies est similaire au trading d’actions. Un ordre commercial est un contrat pour acheter ou vendre une crypto-monnaie spécifique à un prix ou une fourchette de prix particulier. Comprenons quels sont les types d’ordres courants dans le trading cryptographique.

ORDRE DU MARCHE – C’est le type de commande le plus courant. Un ordre au marché est un ordre d’achat ou de vente de l’actif au meilleur prix disponible en vigueur lors de la passation de l’ordre. Ils sont exécutés instantanément. Par exemple, si vous passez un ordre au marché pour acheter de l’éther d’une valeur de Rs. 5000, il sera rempli instantanément et au meilleur prix disponible à l’échange.

ORDRE LIMITE – Les traders sensibles aux prix l’utilisent couramment. Ici, on n’achète pas au prix du marché. Au lieu de cela, on met un prix spécifique pour acheter ou vendre la devise. Par exemple, si le prix actuel du marché de l’éther est de Rs. 1000, vous pouvez passer un ordre d’achat d’éther à Rs 975. Votre ordre ne sera exécuté que si le prix du marché de l’éther atteint Rs. 975. De même, vous pouvez passer un ordre de vente d’Ether à Rs 1050. Encore une fois, l’ordre ne sera exécuté que si le prix du marché de l’Ether monte à Rs. 1050. Il est possible que le prix n’atteigne pas le niveau spécifié et que la commande ne soit pas exécutée. Cependant, l’Ordre Limite garantit que vous ne payez pas plus ou ne recevez pas moins que le prix spécifié.

ORDRE LIMITE D’ARRÊT – Ces ordres conviennent aux traders très sensibles aux prix et souhaitent protéger leurs investissements contre une volatilité excessive du marché. Par exemple, dans un ordre d’achat stop limite, on définit un prix stop et un prix limite. Une fois le prix stop atteint, l’ordre limite est activé et l’ordre n’est exécuté que lorsque la devise est disponible à ou mieux que le prix limite spécifié. De même, un ordre de vente stop limite est exactement le contraire. Ici, on peut vouloir vendre la devise une fois qu’elle descend en dessous d’un prix spécifique pour minimiser les pertes. Enfin, il faut également garder à l’esprit les frais associés au trading via les échanges en ligne. Certaines bourses facturent également des frais d’adhésion. Dans le cas de Zebpay, les frais sont supprimés pour les membres qui effectuent au moins une transaction par mois. Les frais par transaction varient de 0,10% à 0,25%, selon le type de commande.

