« Typhoïde Trumpy », un super-épandeur de COVID à un seul homme, complété par un autre gros mensonge

Le président Donald J. Trump a été testé positif au coronavirus trois jours avant son premier débat avec Joseph R. Biden Jr. en 2020, ont déclaré mercredi deux anciens responsables de l’administration.

La Maison Blanche n’a pas annoncé le test positif à l’époque, et le président a reçu un résultat négatif peu de temps après et a poursuivi avec un rassemblement de campagne et le débat, ont déclaré les responsables. Le récit a été rapporté pour la première fois par The Guardian, qui a cité un livre à paraître du chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows.

Les deux anciens responsables, qui ont requis l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question publiquement, ont confirmé la chronologie des résultats des tests de M. Trump contenus dans « The Chief’s Chief », de M. Meadows, le quatrième et dernier de M. Trump. Chef de cabinet de la Maison Blanche.

La révélation est intervenue plus d’un an après de nombreuses spéculations selon lesquelles M. Trump était malade lorsqu’il a partagé pour la première fois une scène avec M. Biden pour leur premier débat présidentiel le 29 septembre, des mois après le début de la pandémie.