Typhon Rai: 208 décès confirmés après une tempête de «carnage» de 168 mph aux Philippines | Monde | Des nouvelles

Le nombre de morts aux Philippines a dépassé les 200 lundi à la suite d’un typhon de 168 mph – la plus forte tempête du pays cette année – jeudi. Décrit comme un « carnage complet », il a provoqué des inondations généralisées et des glissements de terrain qui ont eu un impact sur la vie de centaines de milliers d’habitants.

L’horrible typhon, qui a frappé les régions du sud et du centre des Philippines, a également détruit des maisons et des infrastructures.

Selon le gouvernement, plus de 300 000 habitants ont dû évacuer leurs maisons, et un total d’environ 780 000 personnes ont été touchées d’une manière ou d’une autre.

Le président de la Croix-Rouge philippine, Richard Gordon, a déclaré dans un communiqué que son personnel faisait état d’un « carnage complet dans les zones côtières ».

Il a affirmé : « Des maisons, des hôpitaux, des écoles et des bâtiments communautaires ont été mis en pièces. »

Selon la police nationale, le typhon Rai, le plus puissant des 15 typhons à avoir frappé les Philippines en 2021, a fait au moins 208 morts. 239 ont été blessés et 52 sont toujours portés disparus.

Le président Rodrigo Duterte s’est rendu dans la région samedi et a promis 2 milliards de pesos (40 millions de dollars) de nouvelle aide. Aides a déclaré que le président se rendra à Bohol dimanche.

Le typhon Rai, le 16 décembre, a fait des ravages aux Philippines (Image: .)

Des milliers de militaires, de policiers, de garde-côtes et de pompiers ont été déployés pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage dans les zones les plus touchées.

Les autorités ont également mis en garde contre une pénurie de nourriture et d’eau.

Arlene Bag-ao, gouverneure des îles Dinagat, a déclaré que la férocité de Rai était pire que celle du typhon Haiyan en 2018, l’un des typhons les plus puissants et les plus meurtriers jamais enregistrés aux Philippines.

Il a fait plus de 7 360 morts ou disparus dans la province insulaire de plus de 130 000.

Elle a déclaré: « Si c’était comme être dans une machine à laver auparavant, cette fois, il y avait comme un énorme monstre qui s’est écrasé partout, a attrapé n’importe quoi comme des arbres et des toits de tôle et les a ensuite lancés partout.

« Le vent a tourbillonné du nord au sud à l’est et à l’ouest à plusieurs reprises pendant six heures.

« Nous avons un approvisionnement en eau et en nourriture qui diminue. »

La tempête de 168 mph a été la plus forte de l’année sur l’archipel (Image: .)

Rai a laissé des centaines de milliers de personnes touchées, dont beaucoup ont besoin d’un abri (Image: .)

Le président Rodrigo Duterte s’est rendu dans la région samedi et a promis 2 milliards de pesos (30,3 millions de livres sterling) de nouvelle aide.

Il a également mené une inspection aérienne à l’échelle nationale des zones ravagées par la tempête.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par les assistants du président montrent de graves dommages aux îles Siargao, Dinagat et Mindanao.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel d’urgence sollicitant 20 millions de francs suisses (16 millions de livres sterling) pour financer les efforts de secours à long terme.

Angeli Cantillana, chargée de communication pour Greenpeace Asie du Sud-Est, a déclaré que les communautés qu’elle avait rencontrées n’avaient pas encore reçu d’aide.

Catastrophe naturelle : inondations et glissements de terrain, maisons détruites et infrastructures endommagées (Image : .)

S’exprimant depuis Butuan après avoir visité Surigao, les deux régions durement touchées, elle a déclaré : « La situation actuelle est déchirante.

« Juste en chemin, vous pouvez voir que les maisons sont vraiment endommagées – à la fois partiellement et entièrement endommagées.

« Beaucoup de maisons n’ont plus de toit et beaucoup de familles restent à l’extérieur de chez elles. »

Les réseaux téléphoniques n’ayant pas encore été restaurés, elle a déclaré que « la coordination est vraiment difficile en ce moment ».

Les Philippines sont frappées par environ 20 tempêtes et typhons par an et sont classées parmi les nations les plus vulnérables au changement climatique.

Le vaste archipel est situé dans la région sismiquement active de la ceinture de feu du Pacifique, ce qui le rend incroyablement vulnérable aux catastrophes naturelles.

Mme Cantillana, parlant de la vitesse inquiétante avec laquelle le typhon Rai s’est intensifié, a déclaré: « Les catastrophes s’aggravent et ce que les scientifiques ont dit dans le GIEC [intergovernmental panel on climate change] – cela s’est déjà produit aux Philippines. »

Des responsables ont déclaré que 29 visiteurs britanniques, américains, canadiens, suisses, russes, chinois et autres étaient bloqués sur l’île de Siargao, une destination touristique populaire dévastée par le typhon, ont été récupérés par des navires des garde-côtes.