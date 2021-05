Týr Frontman questionne le plaidoyer de culpabilité de Jon Schaffer: il “ semble qu’il ne croit pas vraiment à ce qu’il essayait de faire ”

Trois membres du groupe de folk metal féroïen TÝR a enregistré un nouvel épisode de leur podcast vidéo “Týrcast” au cours de laquelle ils ont discuté TERRE GELÉE guitariste Jon SchafferRécent plaidoyer de culpabilité pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Jon a conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

En notant que TÝR a terminé une tournée nord-américaine de l’été 2019 à titre de soutien pour DÉMONS ET SORCIERS, Schafferprojet collaboratif de GARDIEN AVEUGLE chanteur Hansi Kürsch, TÝR chanteur Heri Joensen dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[DEMONS & WIZARDS] nous a très bien traités. Ils étaient gentils avec nous. Je ne leur ai pas beaucoup parlé. J’ai le plus parlé Hansi et peut-être leur manager aussi. Mais j’ai parlé à Jon Schaffer à propos de – je ne sais pas – trois fois peut-être, [for] entre cinq minutes et une demi-heure. Et il avait l’air assez gentil, honnêtement. Très américain. Mais apparemment, il faisait partie d’un groupe appelé le Gardiens du serment“- un groupe d’individus nombreux mais vaguement organisé, dont certains sont associés à des milices -” ce qui me semble assez éloigné, quand j’en ai entendu parler – un groupe de théorie du complot qui veut renverser le gouvernement américain. Et ce n’est pas une petite entreprise. »

Joensen a poursuivi: “Je voulais laisser tomber et ne pas en parler et ne pas trop me lancer dans la politique sur ce podcast, mais c’était très intéressant, surtout quand Dee Snider, il y a quelques jours, a tweeté à ce sujet. Tout d’abord, il y avait des photos et des vidéos de l’insurrection où Jon Schaffer est clairement visible, il était donc recherché par le FBI après cet événement, et il s’est rendu. Et il a reçu des accusations, [and] il pourrait faire face à des décennies de prison pour cela. Mais apparemment, il a conclu un accord avec les procureurs afin que, par coopération et évidemment, il soit condamné à une peine plus clémente. Dee Snider, le chanteur de SŒUR TWISTED, n’a pas réagi gentiment à cela. Il l’a traité de «merde, embarras pour la communauté du métal», a-t-il dit. ‘Si vous commettez le crime, alors faites le temps.’ “

Ajoutée TÝR le batteur Tadeusz Rieckmann: “Je suis d’accord avec Dee Snider ici. Je veux dire, sérieusement, si vous êtes vraiment assez stupide pour pénétrer dans le bâtiment du gouvernement américain et tenter une révolution, et après cela, vous ne faites même pas face à ce que vous étiez convaincu de faire est juste ou est c’est vrai ou c’est votre but, alors, je veux dire, allez – c’est du mouchard. “

A continué Joensen: “On dirait qu’il ne croit pas vraiment en ce qu’il essayait de faire. S’il pense que tout le gouvernement doit être renversé, il n’essaierait pas de conclure un accord avec eux pour convaincre d’autres personnes. Pour moi, des décennies dans une prison américaine, ce n’est pas des vacances, ce n’est pas un pique-nique. Surtout à notre âge, tout votre avenir est parti.

“Mais de toute façon, c’est un crime assez grave et une tentative de renverser tout le gouvernement. Et comment vous pouvez alors essayer de coopérer avec eux pour obtenir la clémence du système même que vous essayiez de renverser.”

TÝR bassiste Gunnar H. Thomsen a pesé: “Tout cela semble si dur. Cela me ramène en quelque sorte à certains des problèmes que nous avons traversés. Au lieu de montrer aux gens votre point de vue, ce que vous pensez être juste, ils viennent et faites des trucs comme ça, ce qui est quelque peu enfantin. “

Tadeusz dit: “C’est en fait radical. Et c’est le plus gros problème ici, je pense.”

Heri a concédé: “Mais il y a aussi quelque chose d’enfant à ce sujet. C’est comme quand vous perdez une partie d’échecs et que vous effacez tout de la table. Nous avons un système qui fonctionne ici. Vous n’aimerez peut-être pas ça, mais il y a des moyens d’interagir avec lui si c’est ce que vous voulez. Il y a aussi des moyens que vous ne devriez absolument pas faire. Si tout ce qu’ils essayaient de faire réussissait, il y a, je pense, cent pour cent de chances que les choses soient pires et pas meilleures.

“Le système américain n’est probablement pas parfait – je ne pense pas qu’aucun système ne l’est – mais le traiter comme ça va certainement aggraver les choses, s’ils réussissaient.”

Même si Schaffer a été initialement accusé de six crimes, y compris avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec un spray anti-ours, il a plaidé coupable à seulement deux chefs d’accusation: obstruction à une procédure officielle du Congrès; et l’intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il était armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

Selon CNN, les procureurs et SchafferLes avocats ont accepté de lui recommander de passer entre trois ans et demi et quatre ans et demi de prison, en raison de la fructueuse collaboration avec le gouvernement.

Le gouvernement a accepté de ne pas s’opposer Schafferla libération pendant la phase de détermination de la peine.

Schafferl’avocat de, Marc Victor, a demandé au juge que son client soit libéré sans aucune restriction de voyage, affirmant que pendant qu’il vivait dans l’Indiana, il avait une famille dont il s’occupait en Floride et que son équipe juridique se trouvait en Arizona. Il a également noté que Schaffer est un “musicien et artiste d’enregistrement de renommée internationale”.

“Il est la première personne à plaider coupable dans cette enquête historique pour assumer la responsabilité de son rôle dans l’émeute du Capitole”, Victor mentionné. “Il a contacté les autorités dès qu’il a découvert qu’il était une personne d’intérêt, et il s’est rendu.”

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a reconnu que le 6 janvier 2021, il était à Washington pour assister à la “Arrêtez le vol” rassemblement à l’Ellipse à Washington, DC pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle, qu’il croyait frauduleuse. Schaffer portait un gilet tactique et portait un spray anti-ours, une arme dangereuse et un irritant chimique utilisé pour éloigner les ours. Une fois le rallye terminé, Schaffer rejoint une grande foule qui a marché de l’Ellipse au Capitole, où une session conjointe du Congrès, présidée par Vice-président Michael Pence, était en session pour certifier les résultats du vote du collège électoral. Peu de temps après 14h00, des membres de la foule ont forcé l’entrée dans le bâtiment du Capitole, perturbant la session conjointe et provoquant l’évacuation des membres du Congrès et du Vice-président des chambres de la Chambre et du Sénat.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a admis qu’après son arrivée sur le terrain du Capitole, il a franchi des barrières destinées à restreindre l’accès au public et à un ensemble de portes verrouillées du côté ouest du Capitole. Vers 14 h 40, Schaffer s’est positionné devant une foule qui a enfoncé une série de portes gardées par quatre officiers de la police du Capitole des États-Unis (USCP) en tenue anti-émeute. Schaffer a admis être parmi les premiers individus à passer les portes endommagées et à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, forçant les officiers à battre en retraite. Schaffer et d’autres s’avancèrent vers cinq ou six officiers de l’USCP en marche arrière tandis que les membres de la foule se gonflaient à l’intérieur du Capitole et submergeaient les officiers. Les officiers ont finalement déployé un irritant chimique pour disperser la foule. Schaffer était parmi les personnes qui ont été aspergées au visage, après quoi il est sorti tout en tenant son propre spray anti-ours dans ses mains.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer a accepté de coopérer avec les enquêteurs et de témoigner potentiellement dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de SchafferL’aide du ministère de la Justice pourrait plus tard exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.

Le chapitre Indiana de la Gardiens du serment s’est éloigné de Schaffer après son arrestation, affirmant qu’il n’était pas membre du groupe local. Mais l’organisation nationale, qui vend des adhésions à vie pour 1 200 $, n’a pas commenté son affiliation présumée avec le groupe.

Lors d’un novembre 2020 Donald Trump rassemblement à Washington, DC, Schaffer a été filmé en train de marcher derrière un couple de Floride, Kelly Meggs et Connie Meggs, qui sont accusés de faire partie des 10 membres de la Gardiens du serment d’avoir joué un rôle de premier plan dans l’assaut du Capitole. Selon les autorités fédérales, Kelly et Connie Meggs tracé pendant des semaines avant l’attaque, a assisté à des séances de formation et en a recruté d’autres. Kelly Meggs est le chef de 52 ans de la Gardiens du serment‘chapitre en Floride.