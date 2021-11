Tyra Banks a coupé l’hommage de Jimmie Allen à sa défunte grand-mère

Danse avec les stars La saison 30 est bien entamée et deux célébrités candidates ont été renvoyées chez elles lundi soir lors d’une double élimination. Bien qu’il soit toujours triste de voir une star et son partenaire danseur professionnel éliminés de la compétition, ce dernier a été déchirant pour une autre raison. Le chanteur country Jimmie Allen et la pro Emma Slater ont été renvoyés chez eux, et dans les derniers instants de l’émission, Allen a commencé à rendre hommage à sa défunte grand-mère, Bettie Snead. Cependant, l’animatrice Tyra Banks l’a interrompu au milieu de son discours.

« Donc, les gens se demandent ce qu’est cette écharpe », a déclaré Allen après que Banks soit allé le voir pour quelques réflexions finales. « Cette écharpe était l’écharpe de ma grand-mère. Elle la portait toujours. Alors à chaque défilé, je la porte. »

Avant qu’Allen ne puisse dire quoi que ce soit d’autre sur sa grand-mère, Banks est intervenu en disant « Elle est ici avec nous », puis en faisant la promotion de l’apparition de Good Morning America des couples éliminés et de l’émission spéciale CMA dans les coulisses d’ABC. Cela s’est avéré grossier et inutile, suscitant des réactions négatives de la part des téléspectateurs.

Il convient de noter que Banks a été critiquée pour sa mauvaise gestion du temps lorsqu’il s’agit de ses intermèdes toute la saison, certains suggérant qu’elle a supprimé des éléments de remplissage au lieu de se précipiter à la fin des segments. Dans ce cas, elle n’aurait pas pu essayer de faire appel à l’autre couple éliminé de la soirée, Valentin Chmerkovskiy et Olivia Jade Giannulli, sur scène alors qu’ils étaient apparemment loin de la zone principale. Et bien qu’elle ait sûrement été mandatée pour brancher les émissions d’ABC, elle aurait pu simplement se rendre compte qu’Allen était au milieu d’un hommage émotionnel et le laisser se dérouler. Certains ont également suggéré que Banks ne reviendrait peut-être pas du tout au chanteur de « Best Shot » si elle n’avait pas eu l’intention de le laisser terminer sa réflexion. Faites défiler pour voir les réflexions des fans sur l’erreur de Danse avec les stars.

Jimmie : parle de son écharpe de grand-mère #DWTS Tyra : pic.twitter.com/mxw9p7lowu – cait (@justcaittt) 9 novembre 2021

« Tyra demander à Jimmie comment il se sentait, puis lui parler quand il a commencé à parler était incroyablement grossier », a écrit un fan. Une deuxième personne a ajouté: « C’était honnêtement tellement impoli de la part de Tyra d’interrompre Jimmie quand il parlait de sa grand-mère. »

TYRA POURQUOI INTERROMPEZ-VOUS JIMMIE #DWTS pic.twitter.com/IFDhRakir0 – Katlynn Hauber (@hauber_katlynn) 9 novembre 2021

« Yo Tyra, ne pose peut-être pas de questions sur un objet sentimental pour ensuite les couper au milieu de la phrase », a écrit une troisième personne. Un quatrième a ajouté: « La façon dont elle a coupé Jimmie de parler de sa grand-mère, elle n’écoutait même pas ce qu’il disait! »

Vous savez qui aurait laissé Jimmie parler de sa grand-mère…. #DWTS pic.twitter.com/0giOmddt1M – Katlynn Hauber (@hauber_katlynn) 9 novembre 2021

« Tyra a le temps de parler d’une question de récompenses, mais ne laissera pas les CONCURRENTS parler du personnel et de l’équipe et de tous ceux qu’ils aiment et pour lesquels ils sont reconnaissants? Faites que cela ait du sens », a écrit un autre téléspectateur irrité.

Je me sens mal pour Val et c’était tellement gênant quand Tyra a coupé Jimmie qui parlait de sa grand-mère #DWTS pic.twitter.com/oYXv1cSFhT — 🧣 (@tvgoldtweets) 9 novembre 2021

« Olivia est éliminée + Tyra se tient debout juste devant elle. Puis Jimmie parle de son écharpe/grand-mère [and] Tyra est comme ‘d’accord de toute façon !–‘ », a écrit un autre fan contrarié. « (Je) n’ai jamais vu ce genre de manque de professionnalisme de la part d’un hôte JAMAIS sur #DWTS S’IL VOUS PLAÎT, débarrassez-vous de Tyra et ramenez Tom. »

Honnêtement, je suis en colère contre les dtws parce qu’ils ont fait Jimmie si sale, comme si ses danses ces dernières fois étaient incroyables et c’est un mec vraiment cool, en plus Tyra était si grossier alors qu’il parlait de sa grand-mère! — Megan McWalden | BLM 🐙 (@MegTwain) 9 novembre 2021

« s’il vous plaît, débarrassez-vous de [Tyra Banks] », a déclaré une autre personne. » Elle a embarrassé Suni la semaine dernière. Puis Janet proclame que Tyra l’embarrasse et elle répond: « C’est mon travail de vous embarrasser. » Ensuite, elle pose une question à Jimmie lors de son dernier moment et lui parle. Tyra EST UNE EMBARRASSANTE ! Remplacez-la »

C’était affreux, et j’ai détesté la façon dont Tyra a brutalement coupé l’histoire de Jimmie à propos de sa grand-mère – Angie Colburn (@AngieColburn) 10 novembre 2021

« Jimmie essaie de parler de sa défunte grand-mère et Tyra l’a fait taire. Bon sang. Lol », a souligné un autre téléspectateur. Une autre personne a tweeté : « Elle (Tyra) n’est pas gracieuse avec ses transitions et la série ne parle pas d’elle, mais elle s’assure d’avoir son temps. »

