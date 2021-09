Tyra Banks a partagé ses vraies pensées sur Olivia Jade sur DWTS

in

Quant aux candidats de la liste A cette saison, Tyra est particulièrement fière de JoJo. “Je suis un grand fan de ce que fait JoJo Siwa en étant la première personne à danser avec le même sexe”, a ajouté l’animateur. “Je pense que c’est nécessaire, je pense que c’est le cas maintenant. C’est là où se trouve le monde, et elle ouvre les portes à tant de gens pour les traverser et se sentir en sécurité et acceptés pour qui ils sont.”

Regardez l’interview complète de Tyra ci-dessus pour savoir également pourquoi elle revient sur la piste et comment elle prévoit d’être plus “transparente” sur DWTS !

Danse avec les stars revient ce soir, sept. 20 sur ABC.