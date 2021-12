Tyra Banks défendue par l’ancien du prochain top model américain après un différend salarial

Le contrecoup de Tyra Banks se poursuit. L’ancien mannequin est maintenant confronté à des trolls qui disent qu’elle a maltraité les concurrents de sa populaire série de compétitions de téléréalité America’s Next Top Model après qu’un ancien concurrent de l’émission ait parlé de son expérience. Sarah Hartshorne, qui travaille maintenant comme comédienne, est devenue virale après avoir révélé que les mannequins devaient se débrouiller financièrement, même en ce qui concerne les repas.

« Tout d’abord, nous n’avons rien payé, c’est un concours », a-t-elle déclaré, selon Cinema Blend. « Donc, il n’y a pas de paiement. Quand les gens paient-ils pour participer à un concours ou sont-ils payés pour participer à un concours ? Le seul but d’un concours est de gagner un prix. Vous savez ce que je dis, c’est pour l’exposition. Ces 40 dollars étaient pour les indemnités journalières, c’était des indemnités journalières, donc vous n’étiez pas payé, techniquement. Personne n’a été payé, car si quelqu’un était payé, il pouvait y avoir des problèmes juridiques concernant un gagnant ou qui était payé combien. Cela aurait pu être un grand drame… C’est un concours. «

Les utilisateurs des médias sociaux ont demandé l’annulation de Banks pour son traitement présumé des modèles. Mais Toccara Jones, qui a participé à la saison 3 de la série, a déclaré que Banks était injustement critiqué. « Bien sûr, vous ne pouvez pas annuler Tyra. Non… non, Tyra n’est pas annulé », a déclaré Jones à TMZ.

Elle est également assourdissante de ne pas être payée pour participer à l’émission. « Tout d’abord, nous n’avons rien payé », a-t-elle déclaré. « C’est un concours, donc il n’y a pas de paiement… le but du concours est de gagner le prix. C’est pour l’exposition. Ces 40 $ étaient une indemnité journalière. Donc nous n’avons pas été payés techniquement, personne n’a été payé. Parce que si quelqu’un a été payé, alors il y aurait des problèmes juridiques… et ils nous ont nourris, mais nous avons pu acheter nos propres objets personnels si nous en avions besoin », a ajouté Toccara.

Les banques ont fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années. Beaucoup disent que son comportement dans la série était toxique. En 2020, elle a répondu aux inquiétudes sur les réseaux sociaux, affirmant qu’avec le recul, elle aurait fait les choses différemment. « J’ai vu les messages sur l’insensibilité de certains moments passés de l’ANTM et je suis d’accord avec vous », a-t-elle commencé dans un Tweet. « Avec le recul, ce sont des choix vraiment erronés. J’apprécie vos commentaires honnêtes et je vous envoie tellement d’amour et de câlins virtuels. »