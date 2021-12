Tyra Banks est accusée d’avoir payé 40 $ par jour aux stars de l’ANTM

Au fil des ans, les lauréats de l’ANTM ont reçu des contrats de mannequinat, des offres de beauté, un reportage sur la mode et d’autres prix.

En 2018, lors de la 24e saison de la série, 20 ans Kyla Coleman a remporté le concours et a signé un contrat avec Next Model Management, a remporté un article sur la mode dans le magazine Paper et a remporté un prix en espèces de 100 000 $ de Pantene.

Mais selon d’autres candidats à la télé-réalité, ce niveau de rémunération minimale semble être la norme dans l’industrie.

En juillet, Big Brother’s Elena Davies, qui a participé à la saison 19 en 2017, a révélé combien elle gagnait pendant l’émission.

« Nous sommes payés une allocation par semaine », a-t-elle déclaré lors d’une interview sur The Bachelorette’s Jason tartick‘s Dear Media podcast Trading Secrets. « 1000$ par semaine, [for] tant que vous filmez. Donc si, comme disons que vous êtes la première personne renvoyée chez vous et que vous ne filmez que six heures dans la maison, vous obtenez votre mille. »

« Techniquement, j’ai filmé toute la saison », a-t-elle expliqué. « Alors j’ai été payé l’intégralité de l’allocation de 13 semaines ou autre. »

Elena a déclaré qu’elle avait gagné 5 000 $ en plus de ses revenus hebdomadaires.