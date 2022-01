Tyra Banks fustigée par TikTokers après avoir découvert le « prochain top model américain »

America’s Next Top Model a fait l’objet de nombreuses critiques lors de sa première diffusion et fait maintenant l’objet d’un examen plus approfondi après que les utilisateurs de TikTok aient redécouvert l’émission sur Hulu. Certaines vidéos dénonçant la vision biaisée de la série de la beauté qui dominait l’industrie de la mode dans les années 2000 sont devenues virales. L’animatrice Tyra Banks, qui anime désormais Dancing With the Stars, s’est même excusée pour certains des moments les plus insensibles de l’émission en mai 2020.

Pendant la pandémie, les utilisateurs de TikTok ont ​​redécouvert le prochain top modèle américain, pensant que cela leur permettrait d’échapper à la réalité. Au lieu de cela, ils ont réalisé à quel point le spectacle avait un impact négatif sur leur perception de la beauté et de l’image corporelle. « Je viens de réaliser à quel point c’était incroyablement mal », a déclaré à NBC News Carly Ristuccia, dont les vidéos TikTok appelant l’émission sont devenues virales. « Cela m’a fait réfléchir à la façon dont les idées de cette émission ont probablement construit mes idées inconscientes sur l’image corporelle et l’ensemble de l’industrie. »

@2laracine Je pense vraiment qu’il pourrait y avoir 3000 parties à ce lol #antm #model #fyp #mentalhealth #UltaSkinTok #bodypositive #selflove #millennial #foryou Miss The Rage (Mario Judah) – HyPerZan

Catherine Miller, qui réalise des vidéos sur la positivité corporelle sur TikTok, était ravie de revisiter le spectacle pendant la pandémie, pour se rendre compte que le spectacle était problématique. Cela « glorifiait une silhouette vraiment, vraiment mince, et je pense que cela faisait que beaucoup de filles qui grandissaient avaient des problèmes d’image corporelle ou avaient l’impression qu’elles étaient trop grosses », a-t-elle déclaré à NBC News. « Et je pense que cela fait partie de la conversation que les gens ont, et de ce que j’ai aussi, à propos de ce à quoi le Next Top Model américain nous a appris que la beauté devrait ressembler. »

Même certains concurrents qui réussissent maintenant ont appelé le spectacle. L’une des vidéos les plus vues sous le hashtag #AmericasNextTopModel implique Sarah Hartshorne, à qui un juge a dit qu’elle était trop petite pour être un mannequin grande taille et trop grande pour être un mannequin taille droite. Hartshorne est maintenant comédien et a rejoint TikTok juste pour répondre au clip.

« Je me souviens de ce moment, et c’était tellement bizarre de le regarder et de voir quelqu’un dire : ‘C’était un moment très formateur et bouleversant pour moi' », a déclaré Hartshorne à NBC News. « Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à faire des TikToks à ce sujet et … à explorer quelle était cette réaction toutes ces années plus tard. » Elle a ajouté plus tard qu’elle n’était pas en colère contre Banks et a qualifié le spectacle de « symptôme d’une maladie plus vaste » qui était l’industrie de la mode au milieu des années 2000.

Dawnn Karen, psychologue de la mode et fondatrice du Fashion Psychology Institute, a déclaré à NBC News que l’émission donnait aux téléspectateurs des exemples de « comment vous pouvez vous réprimander … comment vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire: »[I don’t like] mes cheveux, mon nez.' » Au moment de la diffusion de l’émission, il n’y avait pas beaucoup d’exemples de « s’aimer soi-même », a déclaré Karen.

Début décembre, Hartshorne a déclaré au New York Post que les candidats étaient également très peu payés pour apparaître dans l’émission. « Nous avons reçu une allocation quotidienne de 38 $ en espèces que nous devions utiliser pour payer notre propre nourriture », se souvient-elle. « Et ils ne nous ont même pas donné de micro-ondes pour réchauffer la nourriture. »

Banks n’a pas commenté la réévaluation de l’America’s Next Top Model depuis mai 2020. « J’ai vu les articles sur l’insensibilité de certains moments passés de l’ANTM et je suis d’accord avec vous. Avec le recul, ce sont des choix vraiment faux. Appréciez votre honnêteté commentaires et j’envoie tellement d’amour et de câlins virtuels », avait-elle tweeté à l’époque. La série a été diffusée à l’origine sur UPN et The CW de 2003 à 2015 avant de passer à VH1 de 2016 à 2018.