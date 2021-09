Tyra Banks révèle l’histoire derrière sa robe virale DWTS

Banques Tyra porte à nouveau ses ailes d’ange emblématiques – mais pas comme vous le pensez.

L’animatrice de Dancing With the Stars a dévoilé en exclusivité sa robe rouge à couper le souffle pendant E! News’ Daily Pop le mardi 7 septembre. 28.

“Il y a une base de cette robe. Elle ressemble à une belle robe normale des années 90”, a révélé Banks aujourd’hui à propos de son look devenu viral depuis l’épisode d’hier soir. “Ensuite, je monte sur scène devant le public et tout le monde, et je mets le truc de l’aile. Et tout le monde disait:” Oh! ” parce qu’ils pensaient que la première chose était la robe normale. ”

La robe surprise de Banks était complète avec un clin d’œil à ses racines de mannequin. “Je l’appelle Victoria’s Secret wangs. Ce ne sont pas des ailes. Il y a un ‘A'”, a plaisanté Banks. “C’est comme ça qu’on a fait.”

Le casting de la saison 30 de DWTS s’est également arrêté par Daily Pop pour parler de la compétition jusqu’à présent.

“C’est drôle, Jenna est devenue ma meilleure amie”, Jojo siwa jailli sur danse pro partenaire Jenna johnson. « C’est ma grande sœur. Je prendrais une balle pour cet humain.