Tyra Banks se moque de John Oliver alors qu’il refait surface dans les segments du talk-show Cringey

John Oliver devient viral pour s’être moqué de l’animatrice de Dancing With the Stars Tyra Banks dans un récent épisode de son émission. Dans Last Week Tonight With John Oliver, l’animateur s’attaque à l’épidémie de sans-abrisme. Tout au long de l’émission, il prend des photos de Banks, notamment son épisode sur l’itinérance de son ancien talk-show de jour UPN. L’émission a été diffusée de 2005 à 2010. Banks a remporté un Daytime Emmy pour l’émission, battant le Dr Phil et The Doctors.

« Nous ne sommes en aucun cas le premier spectacle à couvrir ce sujet. Beaucoup ont essayé, et peut-être aucun plus mémorable que le Tyra Banks Show criminellement annulé », a-t-il déclaré avant un clip coupé au segment de Banks sur les sans-abri. Lorsque le clip se termine, le rôti d’Oliver continue. « Il se passe tellement de choses là-bas, mais je veux me concentrer sur le visage de Franklin », dit-il à propos d’un adolescent souriant lorsque Banks, représentant une femme sans-abri, s’arrête pour saluer l’adolescent. « C’est le visage d’un enfant qui a définitivement découvert l’identité secrète d’une femme qui a une équipe de tournage, ressemble à Tyra Banks et se présente en disant : » Salut, je m’appelle Tyra. « »

Plus tard dans le clip, il prend plus de coups à Banks. Il montre un autre clip de l’émission de Banks comme un moyen de « rattraper » le temps perdu des téléspectateurs avec sa longue diatribe expliquant pourquoi l’itinérance est un problème et comment le résoudre. Dans le clip, Banks fait peur aux spectateurs en décrivant ce qui semble être un animal écumant à la bouche. « Il y a un certain contexte pour cela, mais la vérité est que cela n’aurait honnêtement pas plus de sens », ajoute-t-il.

Dans un épisode de The Tyra Banks Show en 2006, l’ancien mannequin a passé une journée à vivre en tant que sans-abri. Elle dit qu’elle a été inspirée par le film The Pursuit of Happyness. Dans l’épisode, elle a averti les membres de son public et les téléspectateurs qui regardaient à la maison : « Croyez-le ou non, être sans-abri peut vous arriver. J’ai pensé que la meilleure façon de vous raconter cette histoire était de la vivre moi-même. »

Tout en vivant comme un sans-abri pendant une journée, Banks a enfilé un bonnet en tricot, un haut en flanelle et un pantalon surdimensionné. Elle a expliqué devoir comprendre qu’en tant que personne sans-abri, on ne peut pas choisir ce qu’elle veut porter en raison du manque de ressources. Elle a également déclaré qu’elle devait être aussi sélective que possible, compte tenu de certaines des conditions de vie et des zones auxquelles les sans-abri sont soumis.

« On m’a demandé de porter des bottes très épaisses, car là où nous allons, il y a beaucoup d’aiguilles sales dues à la consommation d’héroïne et il est possible qu’une aiguille puisse traverser mon pied », a-t-elle déclaré. Elle a demandé l’aide d’une ancienne femme sans-abri pour la « guider » tout au long de l’expérience de la journée, en disant : « Je voulais expérimenter de première main le désespoir des sans-abri. Je voulais comprendre à quoi ressemblait vraiment leur vie. »