Tyra Banks vend sa maison Pacific Palisades pour 7,895 millions de dollars

Tyra Banques a terminé l’année en renversant un autre manoir à Pacific Palisades … ce qui est en train de devenir son truc, vous savez, à côté de tout le concert de mannequin.

Tyra a vendu un domaine de 5 chambres dans la communauté côtière aisée de l’ouest de Los Angeles au cours des derniers jours de 2021, avec un prix de vente de 7 895 000 $ … c’est ce qu’elle demandait pour le pad.

L’endroit fait 6 160 pieds carrés et est livré avec toutes les cloches et sifflets … y compris un gymnase à domicile, un bureau et une salle multimédia avec un écran de projection géant de 120 pouces.

La terrasse sur le toit offre une vue à 360 degrés sur l’océan, la côte et la ligne d’horizon, et elle est dotée de sa propre cuisine extérieure, d’un spa, d’un foyer et de plusieurs coins salons.

Oh, et il y a aussi une piscine à débordement avec du calcaire et une cascade en toile de fond sur la terrasse.

C’est la cinquième place que Tyra a renversée dans Pacific Palisades depuis 2018 … et semble être la finale.

James Respondek de Rodeo Realty et Lac Heidi de Sotheby’s International Realty avait la liste.