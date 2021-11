Tyreek Hill toujours à la recherche d’Usain Bolt Race, je parierai ma bague SB dessus !

Lire du contenu vidéo

Colline de Tyreek dit qu’il est toujours prêt à courir Usain Boulon … récit TMZ Sports il est tellement confiant qu’il battra la légende de la piste, il est prêt à mettre sa bague du Super Bowl en jeu !!

« Moi et vous pouvez simplement vous rencontrer dans un lycée local », a déclaré Hill dans un message à Bolt. « Je peux venir en Jamaïque. Nous pouvons le faire apparaître sur YouTube. Hein !? »

Si vous n’êtes pas familier, Bolt et Hill ont fait des allers-retours au sujet d’une course potentielle pendant des mois – Hill ayant initialement appelé le sprinteur plus tôt cette année.

Hill – sans doute l’homme le plus rapide de la NFL – a accusé Bolt de l’avoir esquivé … et lui a dit de « Arrête de te cacher » dans une publication enflammée sur les réseaux sociaux.

Bolt a finalement riposté, nous disant qu’il serait prêt à mettre son médaille d’or en jeu dans une course si Hill était prêt à mettre sa bague SB LIV dans le mix.

Et, lorsque nous avons parlé avec Hill il y a quelques jours, il nous a dit qu’il était prêt à remplir ces conditions pour faire avancer la course.

« En ce moment, ça devient un peu personnel », a déclaré Hill. « Pour l’instant, il s’agit de mon ego en ce moment. Parce que j’ai l’impression qu’il vient de m’essayer. »

Hill a poursuivi: « Tout d’abord, ma mère m’a toujours dit que vous ne laissiez jamais personne vous dire des ordures s’ils portent une chemise serrée comme ça. Comme, sa chemise Puma l’étouffait. Je ne suis pas apte à permettre ça se passer. »

Même s’il est à la retraite depuis des années, Bolt doit toujours être le favori de la course (n’est-ce pas ?) – après tout, Terrell Owens nous a dit qu’il pense que ce serait en fait un rire.

Mais, regardez le clip de Hill, il est clair que le large de la NFL est confiant – et il est encore plus clair que ce sprint doit avoir lieu dès que possible !!!