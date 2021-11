Tyrese Gibson et sa femme maintenant séparée, Samantha

*Tyrese essaie de protéger ses poches ! L’artiste s’exprime après avoir été révélé par SandraRose.com, que la star de Fast and Furious a déposé une requête pour bloquer les demandes « déraisonnables » de son ex-épouse Samantha Lee Gibson, qui comprend le paiement de ses honoraires d’avocat prétendument exorbitants. En plus de cela, elle demande également au tribunal de fournir 20 000 $ par mois en pension alimentaire pour leur fille de 3 ans, Soraya Gibson.

Selon sa motion, Samantha aurait prétendu que le chanteur / acteur l’avait expulsée, elle et leur enfant mineur, de son manoir Buckhead de 4 millions de dollars « puis avait changé les serrures ». Il a été dit que Tyrese avait finalement changé les serrures de la résidence en septembre 2020 lorsqu’il est devenu clair pour lui que Samantha « avait abandonné la résidence et s’était enfuie avec l’enfant mineur des parties ». Le site rapporte qu’elle a maintenant trois avocats pour l’aider à défendre son cas et qu’elle accumule un énorme onglet juridique pour lequel Tyrese serait censé être responsable.

Cependant, il n’essaie pas de laisser cela se produire. Dans la requête de Tyrese, il affirme avoir été pris au dépourvu par l’action en divorce de Samantha l’année dernière, en particulier parce qu’il avait toutes les intentions de garder sa famille unie. « Je voulais juste que vous sachiez que je suis toujours là à combattre le bon combat et toujours dévasté par le fait que tant de choses sur Sam me sont révélées… », a-t-il ajouté. « C’est irréel ! gardez à l’esprit ELLE M’A QUITTÉ pendant que j’étais en dehors de la ville pour filmer un film et refusez de revenir…. Vous partez et maintenant vous exigez de prendre MA vie avec vous…. »

