WENN / FayesVision

L’acteur de « Fast and Furious » exprime son enthousiasme pour la bataille de « Verzuz » d’Isley Brother et Earth, Wind et Fire, écrivant dans un commentaire Instagram qu’il apprécie les musiciens tout en critiquant au hasard sa mère.

AceShowbiz –

Tyrese Gibson faisait partie de ceux qui ont écouté le Isley Brother et Terre, Air et Feubataille de «Verzuz» le soir de Pâques. L’acteur de «Fast & Furious» a exprimé son enthousiasme en allant à la section des commentaires de l’épisode, appréciant les musiciens tout en critiquant au hasard sa mère dans le processus.

« Je déteste que ma mère buvait tous les jours – mais c’est la raison pour laquelle je connais la VRAIE MUSIQUE! » donc Tyrese a écrit. Il peut sembler que l’acteur essayait d’être drôle avec la blague sur l’alcool, mais certaines personnes n’étaient pas satisfaites de ses remarques.

«Comment pouvons-nous annuler le compte de Tyrese ?? ça suffit », a réagi un utilisateur de Twitter. « Tyrese dans les commentaires m’envoie », a déclaré quelqu’un d’autre, tandis qu’une autre personne a ajouté: « Tyrese utilise Verzuz comme une séance de thérapie gratuite. »

Une autre personne a commenté: «Tyrese est ce cousin dont vous devez avertir tout le monde lorsque vous l’emmenez. Vous connaissez tous celui-là. Quelqu’un a fait allusion au fait que l’information sur le problème d’alcool de sa mère n’était pas nécessaire. «Si nous pouvons passer à travers UN SEUL #verzuz sans que Tyrese révèle un traumatisme personnel… Je serais très reconnaissant», a tweeté la personne.

Cela mis à part, Tyrese est maintenant un homme heureux après avoir présenté sa nouvelle petite amie Zelie Timothy suite à sa séparation de sa femme depuis quatre ans, Samantha Lee. Prenant à son compte de médias sociaux en mars dernier, le dépiqueur de Roman Pearce dans les films «Fast & Furious» a partagé une vidéo de lui et Zlie se faisant intime dans un club.

La vidéo montrait Tyrese fumant sur un narguilé. Pendant ce temps, Zelie, qui était assise à côté de lui et enroulant sa main autour de lui, se pencha pour lui donner un baiser sur la joue. Elle a ensuite partagé une photo d’eux se tenant la main dans la voiture.

Les messages remplis de PDA sont arrivés après que Tyrese et Samantha aient confirmé leur séparation en décembre 2020. «Et à ce moment-là, je me sens comme quand je fais cela et je sais que Dieu m’a tapé sur l’épaule et a dit: ‘D’accord, Sam,’ c’est comme, tu sais quoi? J’ai fait tout ce que je pouvais faire. À ce stade, tout ce que je peux faire, c’est faire confiance à Dieu. Tout ce que je peux faire est de faire confiance à Dieu pour faire quoi que ce soit, que ce soit pour me donner la paix et poursuivre ma paix ou continuer à rester dans ce cycle avec la personne avec qui j’ai affaire à ce moment-là, que ce soit une amitié ou une relation. », Écrivait Samantha sur Instagram à l’époque.