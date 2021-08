31/08/2021 à 00h43 CEST Ronald Gonçalves Les Huesca et le Oviede, dans le but de culminer avec Jour 4 de LaLiga SmartBank, ils mèneront une nouvelle dispute du tournoi national ce lundi prochain au L’Alcoraz. En premier lieu, les locaux dirigés par Ignacio Ambriz se positionnent à la 4ème place du classement avec 6 points […] More