Tyrese Gibson de The Funny Way F9 s’est «reconnecté» avec Dwayne Johnson à la suite de leur querelle

Pour ceux qui ont besoin d’être mis au courant, la querelle entre Dwayne Johnson et Tyrese Gibson a commencé sérieusement lorsque Universal Pictures a donné le feu vert à Fast & Furious spin-off Hobbs & Shaw, qui était titré par The Rock et son collègue alun de franchise Jason Statham. Bien que cela soit excitant pour les fans, Gibson a contesté le fait que Johnson se coupait de la série de films principale pour faire sa propre franchise et que le spin-off retarderait la production du neuvième volet de la série mère. À partir de là, les deux se sont engagés dans un va-et-vient, jusqu’à ce que Gibson indique l’année dernière que lui et Johnson avaient enterré la hache de guerre.