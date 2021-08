Tyrese Gibson partage le nouveau jalon du box-office de F9 et révèle pourquoi les chiffres signifient tellement plus cette fois

Il convient de noter que F9 est le film le moins rentable de la franchise Fast & Furious depuis Fast Five en 2011, qui a rapporté 626,1 millions de dollars dans le monde. Cependant, Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious et Hobbs & Shaw avaient tous l’avantage de s’ouvrir à des moments où un virus n’avait pas d’impact sur la vie quotidienne. Les théâtres sont certainement dans une meilleure position maintenant qu’ils ne l’étaient pour la majorité de 2020, mais le taux de participation n’est pas aussi élevé qu’il l’était pendant les temps d’avant. Donc, quand on regarde à travers cet objectif, on comprend pourquoi Tyrese Gibson est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées pour F9 jusqu’à présent.