Tyrese Haliburton, un argument concurrentiel à considérer pour les Sacramento Kings

C’était déjà l’un des noms propres de la NBA la saison dernière, surtout dans la dernière ligne droite du parcours, et il le fait encore cette année. Tyrese haliburton Il est l’un des jeunes talents les plus excitants de la ligue et sa récente performance le confirme.

Si nous l’analysons sous le prisme complet des statistiques de la NBA, le gardien de Rois de Sacramento est sur une séquence de grands jeux avec des chiffres qui invitent à l’optimisme pour l’avenir à court terme de la franchise. Un faisceau de lumière au milieu de tant d’obscurité en Californie ?

Tyrese Haliburton 2 derniers matchs : 27 points | 11 AST | 12-19 FG | 3-5 3P

21 PTS | 10 AST | 9-16 FG | 3-5 3P pic.twitter.com/qaEfZ0l85R – StatMuse (@statmuse) 20 décembre 2021