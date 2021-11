Le divorce entre Tyrese et son ex-épouse Samantha Lee devient controversé. Par Sandra Rose, la star de Fast and Furious a déposé une requête pour bloquer les demandes « déraisonnables » de son ex-femme, ce qui comprend le fait de lui payer 20 000 $ par mois de pension alimentaire pour leur fille de 3 ans, ainsi que de payer ses hauts avocats frais.

Les deux sont séparés depuis 2020, Lee ayant demandé le divorce en octobre. Tyrese dit qu’il a été aveuglé par le divorce. Lee dit qu’elle est à court d’argent depuis leur séparation, alléguant que Tyrese l’a enfermée, elle et leur fille, Soraya, hors de leur manoir Buckhead de 4 millions de dollars. Elle dit qu’il n’a pas non plus soutenu leur enfant.

Lee a depuis parlé de leur divorce dans une vidéo en direct sur Instagram. Elle dit qu’elle a fait de son mieux pour le mariage, mais s’est rendu compte que cela ne fonctionnerait pas. « Quand les relations se terminent ou les amitiés se terminent, je peux partir en sachant que je peux laisser tomber le micro. J’ai fait tout ce que je pouvais faire », a-t-elle déclaré, selon Madame Noire. « Et à ce moment-là, j’ai l’impression que quand je fais ça et que je sais que Dieu m’a tapé sur l’épaule et a dit: » D’accord, Sam « , c’est comme, tu sais quoi? J’ai fait tout ce que je pouvais faire. À ce stade , tout ce que je peux faire, c’est faire confiance à Dieu. Tout ce que je peux faire, c’est faire confiance à Dieu pour faire n’importe quoi, que ce soit pour me donner la paix et poursuivre ma paix ou continuer à rester dans ce cycle avec la personne avec qui j’ai affaire à ce moment-là , que ce soit une amitié ou une relation. »

Tyrese réfute l’affirmation de Lee selon laquelle il a changé les lieux, alléguant que Lee est parti et qu’il a finalement changé les serrures en septembre 2020 lorsqu’il a réalisé que Lee « avait abandonné la résidence et s’était enfui avec l’enfant mineur des parties ».

Lee a maintenant trois avocats pour l’aider à défendre son cas. Tyrese est responsable du paiement des frais.