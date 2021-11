Tyrod Taylor, un fort fantasme contre les Jets

Presque tout le monde a cette vieille paire de pantalons de survêtement. Vous connaissez celui-ci : il est en lambeaux, a probablement un trou quelque part, a des taches qui ne sortiront jamais. Mais ils sont confortables et fiables.

Bien sûr, vous n’allez pas les user ailleurs que peut-être pour faire le plein d’essence ou acheter du lait ou des œufs au dépanneur. Mais pour se prélasser dans la maison, quand vous n’avez rien de mieux à faire, ils fonctionnent très bien.

Un peu comme si vous utilisiez Tyrod Taylor comme quarterback fantastique. Il est là depuis ce qui semble être une éternité. Il n’a jamais été une option élégante, ou quelqu’un que vous vouliez déployer pour un match fantastique de fantaisie – comme les séries éliminatoires. Mais si vous allez au grunge pendant une semaine, peut-être avec Kyler Murray ou Patrick Mahomes au revoir, il est une option de fil de renonciation qui pourrait fournir un complément confortable.

Il a raté une grande partie de cette saison avec une blessure aux ischio-jambiers. Après avoir commencé les deux premiers matchs, il était absent les six suivants. Il est revenu au cours de la semaine 9, mais était naturellement rouillé et a connu un match nul – 24 contre 43, 240 verges, zéro touché et trois interceptions contre les Dolphins.

Supprimez ce match, et dans les trois autres, il a joué – les deux premiers de la saison plus la semaine dernière – et Taylor a une moyenne de 19,7 points de fantaisie.

Pour la perspective, c’est la même chose que Dak Prescott jusqu’à la semaine 11 et juste des points de pourcentage derrière Aaron Rodgers. Cela le placerait également parmi les 12 meilleurs QB en fantasy, faisant de lui un QB1.

Tyrod Taylor.

Maintenant, ses chiffres de passes ne sont pas excellents – deux de ses quatre matchs qu’il a lancés pour seulement 125 verges ou moins et il n’a que trois touchés par la passe cette année. Cependant, il a trois scores au sol, dont deux la semaine dernière.

Cependant, voici la chose: il est configuré pour avoir l’une de ses meilleures journées de passe dimanche, contre une défense contre la passe des Jets qui se classe dans le tiers inférieur de la ligue. Gang Green a accordé au moins deux touchés par la passe en six matchs consécutifs.

Depuis la semaine 4, chaque QB qui a affronté les Jets a marqué 17,5 points fantastiques ou mieux, avec une moyenne de 21,2. Tous ont lancé sur au moins 250 verges, ce que Taylor n’a fait qu’une seule fois en quatre matchs.

Taylor a également une cible favorite établie dans Brandin Cooks. Taylor a lancé aux Cooks 14 fois en un match à deux reprises cette saison. Les Jets ne disposent pas d’un coin d’arrêt ou d’un formidable secondaire, il est donc peu probable qu’ils puissent simplement planifier pour enlever les cuisiniers.

Nous aimons nos chances d’utiliser Taylor cette semaine pour remplacer les byes. Nous le ferions également remplacer Joe Burrow et Carson Wentz. Nous devons réfléchir longuement avant de partir avec Cam Newton ou Kirk Cousins ​​devant lui. Et nous voulons le remplacer par Matthew Stafford, nous n’avons tout simplement pas le courage.

Alors n’ayez pas peur d’enfiler des pantalons de survêtement et regardez Taylor mener votre équipe fantastique à la victoire cette semaine.

Grosses semaines

Russell Wilson QB, Seahawks, à Washington (FanDuel 7 500 $/DraftKings 6 200 $)

Ce fut un retour difficile pour Russell. Il n’a aucun touché dans ses deux matchs de retour d’une blessure au doigt. Washington pourrait être un jeu parfait – se classant bon dernier contre les QB fantastiques adverses. WFT a accordé 22 passes de touché au cours des huit derniers matchs.

Russell Wilson.

Laviska Shenault Jr. WR, Jaguars, contre Falcons (FD 5 600 $/DK 4 400 $)

Sans DJ Chark Jr. et maintenant sans Jamal Agnew, Shenault est en ligne pour plus de touches. Les seules équipes qui n’ont pas marqué de touché contre WR cette saison sont les Giants, les Jets et les Sam Darnold Panthers.

Brandon Aiyuk WR, 49ers, contre Vikings (6 300 $ FD / 5 300 $ DK)

A récemment vu sa charge de travail augmenter – 6,5 cibles par match au cours des quatre derniers. En tant qu’équipe, les Vikings accordent près de cinq points de plus que la moyenne de la ligue aux groupes WR opposés par match.

Houston DST, Texas, contre Jets (FD 4 900 $ / DK 2 300 $)

A étonnamment bien joué les deux derniers matchs, étouffant les Texans et les Dolphins. Les Jets avec probablement un Zach Wilson rouillé pourraient être l’ennemi le plus facile à ce jour.

Petites semaines

Kareem Hunt RB, Browns, à Ravens (FD 7 000 $/DK 5 500 $)

Il s’attend à revenir cette semaine d’une blessure au mollet qui lui a coûté les cinq derniers matchs. Même s’il joue, attendez une semaine. Il n’aura probablement pas la pleine charge de travail, étant donné que D’Ernest Johnson s’est avéré capable.

Damien Harris RB, Patriots, contre Titans (FD 6 000 $/DK 6 100 $)

Il est juste un autre gars en tant que coureur, mais le plus gros souci est la part de courses de Rhamondre Stevenson. De plus, les Titans n’ont cédé que deux touchés au premier plan aux demis offensifs au cours des six derniers matchs.

Odell Beckham Jr. WR, Rams, chez Packers (FD 5 800 $/DK 5 000 $)

Bien sûr, c’est tentant étant donné le nom. Et il a eu une semaine de congé pour apprendre l’infraction. Mais nous voulons le voir avant de le jouer. Et c’est avant de considérer que les Packers se classent au cinquième rang par rapport aux WR.

Odell Beckham Jr. .

Courtland Sutton WR, Broncos, contre Chargers (FD 6 000 $/DK 5 400 $)

Depuis le retour de Jerry Jeudy, Sutton a neuf cibles au total en trois matchs (Jeudy en a 21) et n’a pas franchi la barrière à deux chiffres du PPR. Son plus récent TD est survenu lors de la semaine 6.

Duel quotidien de folie fantastique

Placer: DraftRois

Ardoise: Soleil. principal (10 jeux)

Taper: Tournoi à 9 $

Premier prix : 20 000 $

Pot: 200 000 $

L’équipage de Drew

QB – Tyrod Taylor (Hou, contre NYJ) 5 300 $

RB – Jonathan Taylor (Ind, contre TB) 9 100 $

RB – Najee Harris (Pit, au Cin) 8 200 $

WR – Brandin Cooks (Hou, contre NYJ) 5 800 $

WR – Elijah Moore (NYJ, à Hou) 5 600 $

WR – Laviska Shenault Jr. (Jac, contre Atl) 4 400 $

TE – Rob Gronkowski (TB, chez Ind) 4 400 $

Flex – Kendrick Bourne (NE, contre Ten) 4 900 $

DST – Jaguars (Jac, contre Atl) 2 200 $

Les guerriers de Wilk

QB – Kirk Cousins ​​(Min, à SF) 6 300 $

RB – Ty Johnson (NYJ, à Hou) 4 300 $

RB – Joe Mixon (Cin, contre Pit) 7 500 $

WR – Ja’Marr Chase (Cin, contre Pit) 7 300 $

WR – Justin Jefferson (Min, à SF) 8 300 $

WR – Olamide Zacchéaus (Atl, à Jac) 4 400 $

TE – Evan Engram (NYG, contre Phi) 3 800 $

Flex – Elijah Moore (NYJ, à Hou) 5 600 $

DST – Texans (Hou, contre NYJ) 2 300 $

Saison risquée : 87 $

Gains de la saison : Jarad 30 $, a tiré 15 $