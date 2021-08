Tyron Woodley à Jake Paul : “Vous êtes un [expletive]blague

L’ancien quadruple champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley et la star de YouTube Jake Paul devraient s’affronter dimanche sur le ring de boxe pour un grand événement sur Showtime.

Mais, clairement, Woodley n’attendait pas que les deux soient sur le ring dimanche pour faire bouger les choses.

Showtime avait les deux combattants assis l’un en face de l’autre dans une interview promotionnelle menant au combat, comme ils le feraient normalement pour un grand événement.

Mais ce qui s’est passé ici était absolument magique. Woodley vient de complètement et complètement rôtir Paul.

Il l’a fait au point où Paul n’avait clairement aucune idée de quoi dire. C’était phénoménal. Incroyable. Matériel de baiser du chef.

Avertissement: Il y a du langage NSFW dans cette vidéo

Lmfaoooo Tyron Woodley a fait bégayer Jake Paul pic.twitter.com/JA3HXwmDJc — ₿runo ◢ ◤ (@YaBoiBru) 28 août 2021

« Combien de personnes dans votre quartier s’habillent comme vous ? Combien de vidéos de rap as-tu regardé ?

Voici la réponse absolument incroyable, fantastique, stimulante et éloquente de Paul.

Cet homme était coincé, fam. OUF. Woodley n’avait pas fini, cependant. “Exactement. Culture. Je l’ai vécu… ils décrivent mon style de vie. Vous un [expletive] plaisanter.” Chéri.

Il avait cependant une dernière barre pour l’achever.

« Et venez dimanche, vous savez ce qui va se passer ? Vous allez être touché par tout un tas de culture. Et toute votre mâchoire va changer, cette longue mâchoire – probablement à cause des PED. »

Yoooooooo. Wow. L’un des meilleurs exemples d’une séance de rôtissage complète et approfondie. C’était un manuel. Il a gelé l’homme, a bondi sur le moment et a juste continué à creuser de plus en plus profondément jusqu’à ce qu’il ait terminé.

Salut, mec. Je ne pense même pas avoir besoin de voir le combat à ce stade. À mes yeux, Woodley a déjà gagné.

