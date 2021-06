Tyron Woodley déclare Jake Paul “le combat le plus facile de sa carrière” en tant que combat de boxe entre l’ancien champion de l’UFC et YouTuber confirmé pour août

Jake Paul a confirmé qu’il combattrait Tyron Woodley le 28 août lors de son quatrième combat de boxe professionnelle.

Woodley, un ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, n’a jamais boxé auparavant, mais représente une sérieuse amélioration de la qualité pour la personnalité YouTube de 24 ans.

Ed Mulholland/Salle de match

Paul a pris la décision audacieuse de combattre Woodley ensuite

Le combat, qui se déroulera à 190 livres, n’a pas encore de lieu confirmé bien qu’il soit entendu que cela pourrait être confirmé d’ici la fin de la semaine et se déroulera aux États-Unis.

Selon ESPN, il se déroulera dans un anneau de 20 × 20 pieds et les deux hommes porteront des gants de 10 onces. Le principal diffuseur américain Showtime diffusera l’événement en pay-per-view.

Paul a remporté trois victoires sur ses trois combats professionnels jusqu’à présent, éliminant sa collègue star des médias sociaux AnEson Gib, le joueur de la NBA Nate Robinson, puis l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren en avril.

Askren est un ami proche de Woodley, aidant même à superviser les mains de Jake Paul enveloppées à Atlanta avant le combat, où la genèse de la rivalité a commencé.

Woodley n’est pas une blague, malgré une mauvaise série de résultats récents à l’UFC

“The Chosen One” a été libéré de l’UFC plus tôt cette année après quatre défaites consécutives, mais il aura la chance de se venger de cette altercation à Atlanta.

“Le combat le plus facile de ma carrière et le plus gros sac de ma carrière en une nuit”, a-t-il déclaré à Ariel Helwani d’ESPN. « En gros, ils m’ont fait venir pour sortir les poubelles.

« J’ai hâte de faire taire cette salope. C’est fait pour la culture, toute la communauté MMA / boxe, pour débarrasser ce gars des sports de combat.

Après avoir confirmé le combat sur ses plateformes de médias sociaux, Paul a demandé conseil à son frère aîné Logan dans une vidéo YouTube.

Logan Paul affrontera Floyd Mayweather ce week-end à Miami et n’a pas été entièrement enthousiasmé par la décision de son jeune frère d’affronter un ancien champion du monde.

“Tyron est fort”, a déclaré Paul. « C’est un bon attaquant et il était autrefois le meilleur poids welter de l’histoire de l’UFC.

« Un adversaire digne de ce nom, êtes-vous prêt pour cette tâche ? »