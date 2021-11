Tyron Woodley a affirmé que Jake Paul avait « gazé et couru » pendant leur combat et « n’était pas un homme de parole » après avoir accepté un combat avec Tommy Fury.

L’ancien champion de l’UFC a été battu par la sensation YouTube Paul lors de leur combat de boxe en août.

Showtime Boxe

Woodley était en jeu mais Paul était beaucoup plus agressif au cours des huit tours

Bien que « The Chosen One » ait eu ses moments dans le combat, il n’a pas réussi à capitaliser sur une série de coups de poing puissants qui ont atterri et le combat lui a échappé.

Sur le ring après le combat, Paul a suggéré qu’il accorderait une revanche au joueur de 39 ans s’il promettait de se faire tatouer « I Love Jake Paul ».

Cependant, après avoir renié ces conditions, la sensation des médias sociaux est maintenant prête à combattre Fury le 18 décembre et Woodley a un tatouage professant son amour pour son rival sur son majeur.

S’adressant à Twitter, l’ancien poids welter de l’UFC a regardé en arrière leur entretien en face à face avant le combat et a affirmé que ses prédictions se sont réalisées.

Woodley s’est fait tatouer après avoir perdu contre Jake Paul

« J’ai regardé ça pour la 1ère fois », a-t-il écrit. « Chaque mot ici est arrivé.

«Il a été gazé et a couru. Il ne voulait pas le renvoyer.

« Ce n’était pas un homme de parole. J’ai été touché avec la #Culture.

Bien que Woodley reste amer et que Paul attire sa juste part de critiques pour son passage dans la boxe, le joueur de 24 ans pense qu’il est une » bouffée d’air frais » dans le sport et les meilleurs du monde sont d’accord.

Paul se prépare à combattre Tommy Fury le 18 décembre

«Je suis la meilleure chose qui soit arrivée à la boxe depuis un siècle, point final. Les légendes seraient d’accord. Les Anthony Joshuas, les Mike Tysons, les Manny Pacquiaos, les Tyson Furys », a-t-il déclaré à Bleacher Report.

«Ils ont tous dit que ce que je fais pour la boxe est une bouffée d’air frais. Je pense que ce débat a commencé il y a environ un an – Jake Paul est-il bon pour la boxe ? J’ai fait taire cela, et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de l’autre côté de l’équation qui pense que je suis mauvais pour la boxe.

« J’ai une fondation où nous donnons des gants de boxe au plus grand nombre d’enfants possible. On fait le tour, on rénove des salles de boxe, on inspire les jeunes à la boxe. Je pense que ce sport avait besoin de ce renouveau.