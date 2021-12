Tyron Woodley dit que personne ne voulait voir Paul contre Fury, notre revanche est plus importante

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Tyron Woodley dit que c’était en fait une bénédiction Tommy Fury s’est blessé et a dû se retirer de son combat du 18 décembre avec Jacques Paul — parce que personne ne voulait voir cette merde !!!

Hé, T-Wood l’a dit… pas nous.

TMZ Sports a parlé au futur Temple de la renommée de l’UFC, âgé de 39 ans, quelques jours seulement avant qu’il ne monte sur le ring avec Problem Child, et Woodley nous dit que les vrais gagnants ici sont les téléspectateurs.

« Personne ne veut voir aucun putain de combat contre Tommy Fury, allez maintenant », nous dit Tyron, en disant: « Maintenant, son frère est allumé. Mais, il ne peut pas chevaucher les queues de Tyson. »

TW a poursuivi en disant que Fury pourrait continuer à avoir une solide carrière de boxeur … mais pour le moment, il ne présente tout simplement pas les mêmes menaces que Woodley.

Alors, quand nous avons demandé à Tyron s’il était un adversaire plus difficile… il n’a pas hésité.

« Bien sûr que je le suis, merde. C’est pourquoi il a pris [the Fury] combattre à la place. Il a fait un double pari et ne l’a pas honoré parce que merde, pourquoi reviendrait-il en arrière et me donnerait la chance de terminer ce que j’ai commencé maintenant que je suis avec lui. »

Bien sûr, Tyron et Jake ont abandonné en août … un combat que le YouTuber est devenu une star de la boxe gagné par décision partagée (Woodley croit de tout cœur qu’il a gagné le combat).

Depuis, Woodley a pratiquement exigé une revanche… mais Paul l’a abattu. C’est jusqu’à ce que Tommy se retire du combat la semaine dernière avec une infection pulmonaire et des côtes cassées, selon ses représentants.

Lire du contenu vidéo

@tommyfury / Instagram

Donc, Tyron est là… et cette fois, il dit qu’il ne laissera pas les choses aux juges.

« J’ai juste l’impression, définitivement, que je ne peux laisser aucun doute. »

Le combat continue PPV de l’heure du spectacle en 6 jours seulement !!! ??