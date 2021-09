Tyron Woodley dit qu’il a essayé d’obtenir Jake Paul Tat Night Of Fight

in

Tyron Woodley n’est pas seulement prêt à payer son pari de tatouage avec Jacques Paul … il dit qu’il a activement tenté de l’obtenir la nuit du combat, attendant à l’hôtel jusqu’au petit matin, mais le tatoueur ne s’est jamais présenté.

TMZ Sports a parlé à Woodley, 39 ans … et le futur UFC HOF’er a appelé Paul, qui a récemment déclaré que le match revanche était annulé après que Tyron ait refusé de maintenir sa part de leur pari et d’obtenir un “I Love Jake Paul” encrer.

“Je ne voulais pas, j’attendais”, a expliqué Woodley, ajoutant … “Nous étions dans le sous-sol de l’hôtel en train d’attendre, pas de nourriture, debout tard, l’air stupide. Non, il n’était pas disposé, il attendait. J’attendais qu’il donne suite à la fin de l’accord.”

Pour info, le tatoueur de Jake, Tatu bébé, nous a dit précédemment qu’elle serait sur place au combat, prête à encrer le perdant.

Mais, Tyron dit qu’elle ne s’est jamais montrée … donc il ne pouvait rien faire.

Malgré toute la confusion, The Chosen One est toujours prêt à prendre le tatouage … et nous a même dit qu’il le ferait en direct sur Instagram – avec Jake sur le stream.

En ce qui concerne l’emplacement sur le corps de Tyron, le combattant dit qu’il a réservé un peu de terrain sur sa main pour la nouvelle œuvre d’art.

“Je devrais le mettre sur mes jointures alors quand je le frapperai au visage, il verra à quel point j’aime Jake Paul. Je vais mettre ces jointures partout sur sa petite tempe et cette grosse mâchoire de cul.”

Il y a plus… T-Wood dit qu’il est prêt à se battre Logan, aussi, mais pas avant qu’il n’égale son jeune frère.

« Logan, tu peux l’avoir aussi ! Ils pourraient tous les deux pour être honnêtes mais je dois d’abord battre Jake parce que c’est juste quelque chose, je déteste juste qu’il puisse se promener et dire qu’il m’a battu dans n’importe quoi.

“Lutte au pouce, craps, dés, pique. Je déteste juste qu’il puisse dire ça parce que je n’ai pas l’impression qu’il a gagné.”