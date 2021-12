Tyron Woodley dit qu’il mettra KO Jake Paul et insiste sur le fait que personne ne veut voir le combat de ‘f ***** Tommy Fury’

Tyron Woodley pense que la blessure de Tommy Fury a fait que tout se passe pour le mieux.

Jake Paul devait initialement affronter Fury le 18 décembre, mais le Britannique a dû se retirer du concours le 6 décembre après s’être fracturé une côte alors qu’il souffrait d’une infection pulmonaire.

Woodley est resté déterminé à réparer le tort de son premier combat avec Paul

Cela a ouvert la voie à Woodley pour revenir en arrière et obtenir le match revanche auquel il a toujours pensé qu’il était dû.

L’ancien quintuple champion de l’UFC a perdu une décision partagée serrée contre Paul en août, la même carte qui montrait Fury battant le partenaire d’entraînement de Paul, Anthony Taylor.

«Personne ne veut voir aucun f ****** se battre avec Tommy Fury, allez maintenant. Maintenant, son frère est allumé. Mais, il ne peut pas chevaucher les queues de Tyson », a déclaré Woodley à TMZ Sports.

Woodley pense qu’il est un combat plus difficile que Tommy et c’est exactement pourquoi Paul a laissé passer l’occasion de le rattraper en premier lieu.

Fury s’est battu plus tôt dans l’année mais a qualifié sa propre performance de « chiens *** » contre Taylor

L’homme de 39 ans s’attendait à affronter Paul après s’être fait tatouer « J’aime Jake Paul » sur son doigt.

« Bien sur que je le suis [a tougher fight than Fury], merde. C’est pourquoi il a pris [the Fury] combattre à la place. Il a fait un double pari et ne l’a pas honoré parce que merde, pourquoi reviendrait-il en arrière et me donnerait la chance de terminer ce que j’ai commencé maintenant que je suis avec lui », a déclaré Woodley.

Woodley s’était entraîné pour affronter Dan Hardy dans un match de boxe qui aurait été provisoirement accepté de se dérouler au début de 2022, mais le retrait de Fury offrait une opportunité qu’il n’allait pas refuser.

Woodley n’était pas d’accord avec les tableaux de bord la dernière fois

Paul a une fiche de 4-0 en boxe professionnelle avec trois KO. Woodley a été le premier combattant à mettre Paul dans le pétrin et il aurait marqué un renversement s’il n’y avait pas eu les cordes qui ont gardé Paul en place la dernière fois.

Woodley est toujours amer sur la façon dont les tableaux de bord se lisent à la fin du combat et il ne veut pas laisser le soin aux juges cette fois-ci.

« J’ai juste l’impression, définitivement [I have to knock him out], je ne peux laisser aucun doute », a-t-il ajouté.