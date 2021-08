Tyron Woodley dit qu’il représentera le MMA au combat contre Jake Paul selon les règles de la boxe

in

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 13 JUILLET: Tyron Woodley s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse avant son combat de cruiserweight contre Jake Paul au Novo by Microsoft à LA Live le 13 juillet 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Katelyn Mulcahy / .)

Ancien champion poids welters de UFC, Tyron Woodley surpris après avoir annoncé ses débuts en boxe pour affronter le Youtubeur Jacques Paul. Pourtant, dans le combat du 29 août, Tyron affirme qu’il représentera le MMA à ses débuts dans la modalité.

«Je représente le MMA et la vieille garde pour de vrai. Pas les plus anciens, mais ceux qui représentent vraiment quelque chose. Cela s’est produit il y a longtemps et ils ont les blessures de guerre pour le prouver. C’est ce que je défends », mentionné Woodley en entretien avec L’heure du MMA.

Malgré ses débuts en boxe, Tyron voit le combat bien plus qu’un combat facile contre un YouTubeur, puisque, pour lui, l’intention est de donner un spectacle et de faire passer le message que le monde fantastique n’existe pas dans les sports de combat.

« Ils vont adorer cette présentation, avec ma victoire. Je ne crois pas à ces choses Disney, je ne me suis pas victimisé ou n’ai pas fait de drames. Il a déjà beaucoup de pression sur lui. Je vais arriver, y aller, donner l’exemple et finir ça », conclut l’Américain.

A 39 ans, Woodley Je traverse des hauts et des bas dans le MMA. L’Américain était champion poids welter de UFC après avoir assommé Robbie avocat, a défendu la ceinture à quatre reprises. Malgré tout, il a perdu la ceinture au profit du champion actuel. Kamaru usman, et une séquence de trois défaites consécutives a conduit à sa sortie de l’Octogone.

Désormais, vous aurez la possibilité de mettre fin au phénomène médiatique des réseaux sociaux qui vend chaque à la carte où il participe comme si c’était quelque chose de normal. Célèbre pour avoir 20,4 millions d’abonnés sur YouTube, Paul Il est invaincu dans ses trois combats de boxe. Lors de son dernier combat, il a mis KO l’ancien champion de Un championnat et Bellator MMA Ben Askren.

