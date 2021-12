Tyron Woodley serait « excité » par la perspective de remplacer Tommy Fury et d’obtenir une revanche avec Jake Paul.

Fury, l’ancien concurrent de Love Island a dû se retirer du combat avec Paul en raison d’une maladie, ce qui semblait mettre toute la carte en danger.

Paul a battu l’ancien champion de l’UFC Woodley lors d’une émission mettant en vedette Fury sur l’undercard

Cependant, le manager de Woodley, Malki Kawa, a révélé que son client était « excité » d’obtenir le match revanche avec Paul après avoir verbalement accepté un deuxième combat en août.

Paul a parcouru la distance avec l’ancien champion de l’UFC à Cveland, Ohio et a affirmé qu’il n’accepterait un deuxième combat que si Woodley se faisait tatouer « I Love Jake Paul ».

Et, bien que la star de YouTube ait insisté sur le fait qu’un deuxième combat n’attirerait pas les fans de la même manière que le second, Kawa insiste sur le fait que son homme est prêt à relever le défi, surtout maintenant qu’il a été révélé qu’il obtiendrait une perte d’argent s’il pouvait sécuriser le coup de grâce.

« Je suis ravi de conclure cet accord », a déclaré Kawa. « Et pour que Tyron ait le combat qu’il était censé avoir à l’origine de toute façon. »

Woodley aurait dû être renversé car les cordes ont retenu Paul au quatrième tour, mais certains ont suggéré que l’ancien champion de l’UFC n’a pas poursuivi un KO

Woodley s’est fait tatouer après avoir perdu contre Jake Paul

Le premier combat a été disputé à 190 livres en huit rounds, bien qu’il reste à voir si ce sera le cas cette fois-ci.

Woodley, qui a concouru dans une catégorie de poids de 20 livres plus légère que celle au cours de sa carrière de MMA, pourrait bien être appelé plus tard dans la journée avec une déclaration officielle sur le combat Paul contre Fury attendu.

Woodley ne s’est pas battu depuis cette nuit d’août, mais a pourtant fait campagne sur les réseaux sociaux pour ramener la sensation des réseaux sociaux de 24 ans sur le ring depuis.

Lors du retrait de Fury, Paul n’avait aucune sympathie.

« C’est officiel, Tommy Fury est le plus gros b**** de la boxe », a-t-il déclaré.

«Il s’est retiré du combat, les Furys se sont retirés du combat en raison d’un problème de santé.

« Qui sait ce qui se passe dans ce camp, je pense qu’il a un mauvais cas de puss-ite.

« Au début, je n’arrivais pas à croire la nouvelle, elle n’a toujours pas l’air réelle.

« Il a fouillé le plus gros sac de sa vie. Maintenant, il regardera à la maison et me paiera 60 $ au lieu de recevoir des millions de dollars pour me combattre.

«Je me suis battu avec un nez cassé, je me suis battu malade, en finir avec ça, c’est de la boxe.

« C’est officiel, il avait peur. Je pense que la pression l’a atteint, le bavardage l’a atteint.

« La bonne nouvelle, c’est que M. Tyron Woodley – nous l’avons appelé et nous nous sommes dit : « Hé, voulez-vous vous battre ? »

« Il s’est entraîné, il a dit : ‘Bien sûr, je vais me battre, faisons la revanche.’

«Je lui donne 500 000 $ de plus s’il peut m’assommer.

« Jake Paul contre Tyron Woodley 2 – ne laissez aucun doute. Je ne l’ai pas mis KO la première fois, je reviens et je reçois ce KO fou des temps forts.