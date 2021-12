Tyron Woodley explique pourquoi il n’a pas mis KO Jake Paul la dernière fois et révèle de nouveaux DM de The Problem Child

Tyron Woodley et Jake Paul renouvelleront les hostilités ce week-end à peine quatre mois après leur première rencontre.

Paul a remporté une victoire par décision partagée à Cleveland, mais le principal sujet de discussion du combat était le fait que Woodley était le premier homme à blesser gravement le YouTuber devenu boxeur professionnel.

Amanda Westcott/Showtime

Jake devrait affronter Tyron Woodley lors d’un match revanche samedi soir

Sans les cordes, l’ancien quintuple champion de l’UFC aurait presque certainement marqué un knockdown et très probablement assommé Paul.

Il y avait beaucoup de questions sur la raison pour laquelle Woodley n’avait pas terminé Paul à l’époque, Dillon Danis affirmant même qu’il y avait une clause contractuelle stipulant que Woodley ne pouvait pas légalement assommer Paul.

Avant leur deuxième combat, Woodley a finalement expliqué ce qui s’était passé lors de ce quatrième tour.

« Mon épaule était f ****** douloureuse », a déclaré Woodley lors de son apparition sur The MMA Hour. « Je ne vais pas mentir. je voulais [knock him out] mais mon épaule était enflée auparavant et j’étais en quelque sorte en train de me balancer sur l’énergie pure de voyou du MMA, pas seulement en fou.

Amanda Westcott/Showtime

Woodley aurait dû être renversé car les cordes ont retenu Paul au quatrième tour de leur premier combat

« Quand vous regardez le coup de poing, je l’ai frappé, il a sauté des cordes et il est revenu dans mon bras », a expliqué Woodley. «Donc, un peu de battage médiatique a étendu mon coude sur mon épaule, donc à ce moment-là, mon argent était en danger, j’ai donc dû essayer de le faire descendre, de lui faire frapper pour que je puisse frapper des coups droits. Coups directs de ses coups de poing, très similaires à ce que j’ai dû faire contre Demian Maia lorsque j’ai déchiré mon labrum dans ce combat.

«Je ne pouvais pas lancer de boucles en pronation parce que j’avais l’impression que mon épaule était en danger. Donc mon bras gauche et mon bras droit et mon épaule, ils palpitaient juste comme une mère *****. «

« Je suis revenu et j’ai regardé le combat – j’ai gagné le quatrième round, il n’a jamais gagné de round après ça », a déclaré Woodley. « C’est donc quatre, cinq, six, sept, huit. ça fait cinq [rounds].

«Comment gagnerait-il le combat s’il aurait dû être techniquement un renversement. Il aurait dû techniquement avoir le compte, mais il ne l’a pas fait. Comment a-t-il gagné le combat ? J’étais tellement confus.

Amanda Westcott/Showtime

Paul est passé à 4-0 (3 KO) après avoir battu Woodley

Paul est devenu un roi du marketing au cours de sa carrière de boxeur professionnel qui l’a vu accumuler une fiche de 4-0.

Woodley dit qu’il s’attend à plus de manigances de la part de Problem Child pendant leur semaine de combat et révèle que Paul lui a déjà envoyé des DM.

« Je m’attends à ce qu’il fasse quelque chose pour essayer de m’ébouriffer les plumes. C’est un enfant, il va y avoir une sorte de pitreries », a-t-il déclaré à Submission Radio.

«Il a déjà commencé les trucs sur les réseaux sociaux, il m’envoie des DM, je m’y attends déjà.

Woodley est resté déterminé à réparer le tort de son premier combat avec Paul

« Le manque de respect ne sera pas toléré. La dernière fois qu’ils ont reçu un avertissement, cette fois, il y aura de l’action, donc je ne pense pas que cela se produira.

Paul et Woodley s’affrontent le samedi 18 décembre à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.