Tyron Woodley explique qu’il ne voulait pas assommer Jake Paul la première fois

Tyron Woodley a réussi à éliminer Jake Paul lors de son premier combat | Crédit : Jason Miller / .

Il y a eu un moment dans leur premier combat qui Tyron Woodley a vraiment blessé Jake Paul, mais n’est pas allé pour le KO. Dans des déclarations récentes, il a averti son adversaire que cela n’arriverait pas lors du match revanche du 18 décembre.

Mais pourquoi n’a-t-il pas tout fait la première fois ? S’exprimant récemment sur The MMA Hour, l’ancien combattant de l’UFC a révélé que la raison en est que il avait mal à l’épaule et ne voulait pas que la blessure s’aggrave.

«Mon épaule me faisait mal. Je ne vais pas mentir. Je voulais (le mettre KO) mais mon épaule était enflée et je me balançait juste avec la pure énergie d’intimidation du MMA.

« Quand vous regardez le coup de poing, je l’ai frappé, il a sauté des cordes et il est revenu sur mon bras. Mon argent était en danger alors j’ai dû essayer d’avancer, le faire frapper pour que je puisse lancer des coups droits. Très similaire à ce que j’ai dû faire contre Demian Maia quand je me suis cassé le labrum dans ce combat.

«Je ne pouvais pas lancer un crochet droit au-dessus de la tête parce que j’avais l’impression que mon épaule était en danger. Donc mon bras gauche, mon bras droit et mon épaule palpitaient comme des enculés.

