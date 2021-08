Tyron Woodley jure de « dormir f ****** » Jake Paul alors que l’équipe de YouTuber s’affronte avec la mère de l’ancienne star de l’UFC lors d’une conférence de presse animée

in

Les choses sont devenues très chaudes lors de la conférence de presse Jake Paul vs Tyron Woodley après que la mère de Woodley ait été impliquée dans une querelle avec le camp de Paul.

Le YouTuber affrontera le quintuple ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley le 29 août dans ce qui sera son test le plus difficile à ce jour.

.

Paul semble détendu face à la situation

.

Woodley n’était pas aussi détendu…

Ils ont échangé des coups avant le combat, mais celui-ci avait un avantage particulièrement personnel.

La conférence de presse a vu Paul jurer de transformer Woodley en un mème, tandis que Woodley a qualifié Paul de “clown”.

Mais les choses se sont intensifiées lorsque le camp de Paul s’est affronté avec la mère de Woodley.

Ce qui s’est passé n’est pas tout à fait clair, mais cela a incité Woodley à demander des excuses au camp de Paul.

Twitter @DAZNBoxing

Woodley était furieux contre Paul et son camp au presseur

« Tu parles à ma mère ? » Woodley a été entendu dire.

“Oui, il parle à ta mère,” répondit Paul.

“Je vais te foutre en l’air tout de suite”, a déclaré Woodley.

“Fais-le alors, salope!” Paul raillé.

“Juste à notre droite se trouve la mère de Tyron Woodley, qui s’entraîne verbalement avec les membres de l’équipe de Jake Paul”, a expliqué le commentateur Bryan Campbell.

“Les chaises sont tombées, essayant de garder la tête froide”, a ajouté le commentateur Luke Thomas. « Gardez tout le monde en sécurité. »

Campbell et Thomas ont ajouté que la police et la sécurité ont fait un effort pour séparer les deux parties alors que la salle de conférence est devenue une masse chauffée de photographes et de combattants.

Gardez-le pour le grand soir, les gars !