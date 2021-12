Tyron Woodley KO de Jake Paul a été truqué? Apparition d’une vidéo suspecte

Jake Paul a battu l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley pour la deuxième fois consécutive samedi soir.

Cette fois, il n’a pas laissé la décision finale aux juges.

Au sixième tour d’un combat qui a été entaché par beaucoup plus d’enchevêtrements et beaucoup moins d’activité que le premier spectacle, Paul a fait taire tous les sceptiques lorsqu’il a livré une main droite brutale qui a planté Woodley au visage.

Ou l’a-t-il fait ?

Après le match, les détectives en ligne ont examiné les images du combat et ont remarqué quelque chose d’assez bizarre dans les différents angles. Dans une série de clips, les fans susmentionnés ont souligné un certain nombre d’irrégularités avant et immédiatement après le coup de poing qui a mis fin à la nuit de Woodley tôt.

Voici quelques-unes des preuves vidéo qui ont conduit un certain segment de fans à croire que le combat était truqué :

Il a littéralement baissé sa garde quand Jake Paul est entré. Allez mec, pas étonnant que les gens se foutent de la boxe, c’est truqué en enfer. https://t.co/CB0fsJyssu – Ethan (@Kickingsoftly) 19 décembre 2021

Je suis convaincu que cette merde est truquée car il n’y a pas moyen de laisser tomber votre main comme ça #jakepaulvstyronwoodley pic.twitter.com/cdkuP7KUho – Qua💗 (@quaszzn) 19 décembre 2021

Regarder sa main droite donner un signal ? Putain, qu’est-ce que c’était que #jakepaulvstyronwoodley était truqué. pic.twitter.com/UGLNlbiIYG – Armando.Rosteing (@Djbummer507) 19 décembre 2021

Bien sûr, tout le monde n’était pas d’accord avec ce sentiment. Certains pensent que Paul a gagné équitablement :

Attendez, les gens disent que le combat était truqué en train de plaisanter ? Yall memeing non?!? Qu’est-ce qui est si difficile à croire à propos d’un jeune de 24 ans qui s’entraîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en éliminant un patient de 40 ans en CTE ? comment pouvez-vous voir cela et dire que c’est truqué pic.twitter.com/4XXsMH5P1W – Mᴀʀᴛʏs Hᴀɪʀʟɪɴᴇ (@MmaUnderdogs) 19 décembre 2021

Paul et sa petite amie, Julia Rose, ont pris des mesures assez extrêmes pour se préparer à ce match revanche de Woodley. Dans cet esprit, il est agréable de voir que tout leur travail acharné n’a pas été vain.

Cela dit, ils ne peuvent pas non plus être satisfaits du niveau de méfiance entourant le résultat final.

Ce n’est pas la première fois qu’un combat de Paul se termine de manière douteuse. Il y a eu des discussions sur le truquage après le premier combat de Woodley et une vidéo douteuse a montré certaines irrégularités qui sont entrées dans le désormais tristement célèbre KO de Ben Askren.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir où Paul va partir d’ici. Tommy Fury semble être un choix logique, étant donné la vidéo privée de lui que Paul a dévoilée il n’y a pas longtemps. Il y a certainement une rancune là-bas.

Jake Paul et Julia Rose prennent des mesures extrêmes. https://t.co/ROTmOdoPsN – Jeu 7 (@game7__) 18 décembre 2021

Là encore, Paul a également exposé une vidéo privée mettant en vedette la petite amie d’une star du MMA. Donc, cette correspondance pourrait également avoir du sens.

Peu importe où Paul va d’ici, il est clair que pour le meilleur ou pour le pire, il est l’un des noms les plus en vogue du jeu de boxe.

