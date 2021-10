Tyron Woodley n’a pas été contractuellement autorisé à éliminer Jake Paul dans leur combat, affirme Dillion Danis

Tyron Woodley avait tout le monde du MMA derrière lui lorsqu’il a affronté Jake Paul en août, mais l’ancien quintuple champion des poids mi-moyens de l’UFC a perdu une décision partagée.

Il y a eu un moment dans le combat, cependant, où Woodley a assommé Paul contre les cordes. Si les cordes n’avaient pas été là, le boxeur professionnel devenu YouTuber aurait presque certainement été renversé pour la première fois de sa carrière.

Amanda Westcott/Showtime

Woodley aurait dû être renversé car les cordes ont retenu Paul au quatrième tour

Woodley n’a pas vraiment appliqué la pression quand il a blessé Paul comme beaucoup l’espéraient, mais le partenaire d’entraînement de Conor McGregor, Dillion Danis, a suggéré que Woodley n’était pas contractuellement autorisé à assommer Paul.

Apparaissant sur The MMA Hour, il a affirmé : « Tyron Woodley, d’après ce que j’ai entendu, avait dans le contrat qu’il n’était pas autorisé à éliminer Jake Paul.

«Je jure sur tout ce qu’il était contre les cordes, je le jure, c’est pourquoi quand Jake Paul était contre les cordes, Tyron Woodley ne l’a pas frappé.

« Je vous le dis tout de suite. C’était dans son contrat où il était dit que vous n’étiez pas autorisé à l’assommer.

.

Paul a fini par gagner le combat et serait sur le point de combattre Tommy Fury ensuite

Bien que Woodley ne soit pas allé chercher le meurtre comme de nombreux fans l’attendaient et / ou l’espéraient, cela ne semble pas être quelque chose que l’on pourrait écrire dans un contrat pour un combat de boxe professionnel.

Paul a remporté la victoire et est passé à 4-0 avec trois KO à son actif. Woodley a fait campagne pour une revanche, à tel point qu’il s’est fait tatouer « J’aime Jake Paul » sur son majeur – un abandon apparent pour avoir perdu.

Paul ne croit pas que ce soit légitime.

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré qu’il pensait que l’ancien homme de l’UFC avait trouvé une faille qui lui permettrait de la changer facilement.

Voici comment Paul a répondu à Woodley

On s’attend généralement à ce que The Problem Child finalise un accord pour affronter Tommy Fury cette semaine et le couple s’affronterait avant la fin de 2021, soit fin novembre, soit début décembre.

Fury, 7-0 avec 4 KO, serait le premier vrai boxeur que Paul ait affronté depuis qu’il est devenu professionnel, bien que le joueur de 22 ans soit encore très jeune dans sa carrière.

Paul a déjà déclaré à talkSPORT que lui et son chapiteau MVP, Amanda Serrano, concourraient à nouveau sur la même carte avant la fin de cette année.